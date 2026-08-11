Kazakistan kripto yatırımcılarını geri çağırıyor: 3 yıl vergi avantajı

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Çin'in 2021 yılında kripto para madenciliğini yasaklamasının ardından ucuz enerji kaynaklarıyla öne çıkan Kazakistan, kısa sürede ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci Bitcoin madenciliği merkezi haline geldi. Ancak madencilik faaliyetlerinin hızla büyümesi ülkenin elektrik altyapısı üzerinde ciddi baskı oluşturdu.

Ekim 2021'de elektrik santrallerinde yaşanan kesintiler ve toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin madencilik faaliyetlerinde kullanılması üzerine hükümet, sektöre yönelik düzenleme ve denetimleri sıkılaştırdı. Bu süreçte çok sayıda madenci ülkeyi terk ederken, bazı faaliyetler kayıt dışına kaydı.

Kazakistan hükümeti şimdi geçmişte yaşanan sorunları dikkate alan yeni bir düzenlemeyle kripto sektörünü yeniden ülkeye çekmeyi hedefliyor. İmzalanan kararname vergi teşviklerinin yanı sıra hukuki çerçevenin netleştirilmesi ve madencilikte alternatif enerji kaynaklarının kullanılması gibi adımları içeriyor.

Bireysel yatırımcılara üç yıl vergi muafiyeti

Yeni düzenleme kapsamında Kazakistan vatandaşlarının kripto varlıklarını beyan etmeleri ve bu varlıkları devlet tarafından düzenlenen yerli platformlara taşımaları teşvik edilecek.

Dolandırıcılık, kara para aklama veya lisanssız hizmetlerle bağlantısı bulunmayan dijital varlık işlemlerinden elde edilen kişisel gelirler için bireysel yatırımcılara üç yıl boyunca vergi muafiyeti tanınacak.

Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanlığı ayrıca üç yıllık dönemin ardından uygulanmak üzere basitleştirilmiş bir vergi rejimi üzerinde çalışıyor. Özel yatırımcılara yönelik geriye dönük son üç yılı kapsayan vergi denetimlerinin kaldırılması da üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında bulunuyor.

Madencilikte enerji sorununa yeni çözüm

Kazakistan'ın yeni planında, geçmişte ülkenin elektrik şebekesinde sorunlara yol açan kripto madenciliğinin yüksek enerji tüketimine de ayrı bir başlık açıldı.

Kararname doğrultusunda, devletin kullanımına ihtiyaç duyulmayan petrol sahalarındaki yan ürün gazın madencilik operasyonları için elektrik üretiminde kullanılması öngörülüyor. Böylece madencilik sektörünün enerji ihtiyacının ulusal elektrik şebekesi üzerindeki yük artırılmadan karşılanması amaçlanıyor.

Yaklaşık 1 milyon kripto cüzdanı bulunuyor

Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) verilerine göre Kazakistan vatandaşlarına ait yaklaşık 1 milyon kripto para cüzdanı bulunuyor. Buna karşılık yetkili yerel borsalara kayıtlı kullanıcı sayısı mart ayında 256 bin 900 seviyesinde kaldı.

İki rakam arasındaki fark, hükümetin düzenlenmiş ve lisanslı platformlara çekmeyi hedeflediği önemli bir yatırımcı kitlesinin bulunduğuna işaret ediyor.

Sektörden teşviklere temkinli destek

Binance Kazakistan Genel Müdürü Nurkhat Kushimov, vergi teşvikinin kullanıcıları lisanslı ve düzenlenmiş platformlara yönlendirebileceğini ve piyasaya güveni artırabileceğini belirtti.

Kazakistan Fintek, Yapay Zeka ve Kripto Endüstrisi Birliği Başkanı Bakhytzhan Kenzhebayev ise vergi indiriminin belirsizlikleri azalttığını ancak tek başına yeterli olmayacağını ifade etti. Kenzhebayev, kullanıcıların platform tercihlerinde likidite, itibari para yatırma ve çekme kolaylığı ile bankacılık entegrasyonunun da önemli olduğunu vurguladı.

Kazakistan Blokzincir ve Dijital Madencilik Birliği Başkanı Daniyar Mubarakov da teşvikleri olumlu değerlendirirken, üç yıllık muafiyet döneminin ardından vergilerin hızlı şekilde yükselmesi ihtimalinin girişimciler açısından belirsizlik oluşturabileceğine dikkat çekti.

Hedef düzenlenmiş bir kripto pazarı

Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Singapur gibi merkezlerde uygulanan kripto teşvik modellerine benzer adımlarla hem kayıt dışı ekonomiyi küçültmeyi hem de dijital varlık piyasasını düzenlenmiş bir altyapı üzerinden büyütmeyi amaçlıyor.

Yeni düzenlemeler aynı zamanda Kazakistan'ın enerji krizinin ardından kaybettiği küresel kripto madenciliği ağırlığını yeniden kazanma arayışının bir parçası olarak öne çıkıyor.