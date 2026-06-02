  Keyrock, iflas eden kredi kuruluşu Blockfills'i satın alıyor
Keyrock, iflas eden kredi kuruluşu Blockfills'i satın alıyor

Dijital varlık hizmetleri firması Keyrock'ın, iflas eden kripto ticaret ve kredi firması BlockFills’i 3,25 milyon dolar karşılığında satın alacağı belirtildi.

Brüksel merkezli dijital varlık hizmetleri firması Keyrock'ın, iflasını duyuran kripto trading ve lending firması Blockfills’i satın alma sürecinde olduğu belirtildi.

Bir Keyrock sözcüsü CoinDesk'e yaptığı açıklamada, satın almanın mahkeme onayına tabi olduğunu belirtti.

Keyrock'ın 3,25 milyon dolar tutarındaki satın alma fiyatında anlaştı belirtilirken, BlockFills'in varlıklarının "önemli bir kısmını", belirli yükümlülüklerini, bazı hisse iştiraklerini, müşteri listelerini ve sahip olduğu özel teknoloji ile fikri mülkiyeti devralacağı bildirildi.

