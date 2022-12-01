Kraken çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkarıyor

Önde gelen kriptopara borsalarından Kraken, dünya genelinde çalışan sayısını yüzde 30 azaltma kararı aldı.

Yüksek faiz oranları ve ekonomide daralma endişelerinin yatırımcıları kriptopara gibi riskli enstrümanlardan uzaklaştırdığını belirten Kraken, "Yılın başından bu yana makroekonomik ve jeopolitik faktörler finansal piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. İşlem hacimlerinde düşüş var ve daha az sayıda müşteri kayıt oluyor" dedi.

Dünya genelinde 1100 çalışanını işten çıkaracağını ifade eden Kraken, bu işten çıkarmalar sonrası personel sayısının 12 ay önceki seviyesine döneceğini de belirtti.