Kripto ATM devi, iflas başvurusunda bulundu
Bitcoin Depot, artan yasal baskılar ve maliyetler nedeniyle gönüllü iflas koruma başvurusunda bulundu.
Bitcoin ATM işletmecilerinden Bitcoin Depot, ABD’de Chapter 11 kapsamında gönüllü iflas koruma başvurusu yaptığını duyurdu.
Şirketin bünyesinde bulunan 9 binden fazla kripto para ATM’sinin faaliyetinin durdurulduğu ve cihazların çevrimdışı hale getirildiği açıklandı.
Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,2 gerilediğini ve yaklaşık 9,5 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.
İflas başvurusunun, şirketin elindeki varlıkları satarak kontrollü şekilde piyasadan çekilmesini amaçladığı belirtildi. Sürece şirketin ABD ve Kanada’daki iştiraklerinin de dahil edildiği bildirildi.
Hisseler düştü
İflas haberinin ardından NASDAQ’ta işlem gören BTM kodlu hisseler sert değer kaybetti. Şirket hisselerinin vadeli işlemlerde yüzde 20’nin üzerinde düştüğü, son bir haftadaki kaybın ise yüzde 42’ye ulaştığı aktarıldı.