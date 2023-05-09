Kripto borsası Bittrex, iflas etti

Kripto para borsası Bittrex Inc, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) firmayı kayıtsız bir menkul kıymetler borsası işletmekle suçlamasından üç hafta sonra iflas koruması başvurusunda bulundu.

Seattle merkezli Bittrex, 30 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini durdurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iflas başvurusunun Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müşterilere hizmet veren Bittrex Global'i etkilemeyeceğini belirtildi.

Bununla birlikte şirketin ABD dışındaki operasyonları Liechtenstein'da bulunuyor.

Sunulan iflas dilekçesine göre, Bittrex'in varlıkları ve yükümlülükleri 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında.