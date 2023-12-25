Kripto ekosistemi, Warren’ın yasa tasarısına odaklandı

Yılın son haftasında kripto para ekosisteminin gündeminde, ABD Senatörü Elizabeth Warren’ın Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yasa tasarısı yer alıyor. Daha önce büyük teknoloji şirketlerine yönelik sert çıkışlarıyla tanınan Warren’a göre yasa tasarısı; kara para aklama, fidye yazılımı saldırıları, yaptırımlardan kaçınma, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç eylemlerinde kripto paraların kullanımını engellemeyi öngörüyor. Kripto şirketlerini, madencileri, cüzdanları Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki finansal kuruluşlarla aynı şekilde sınıflandırmayı ve katı raporlama gerekliliklerinin uygulanmasını amaçlayan yasa tasarısı, 11 Aralık 2023’te, üçü bankacılık komitesinden olmak üzere 5 senatörün daha desteğini alsa da, kimileri tasarıyı "teknolojik ilerlemeye doğrudan saldırı" olarak yorumluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Elizabeth Warren’ın önerisi kripto ekosisteminde kısa süreli bir şok etkisi oluşturdu. Yine de Warren'ın 11 yıllık senatörlük geçmişinde sunduğu ya da desteklediği 330 tasarıdan yalnızca 11’i yasalaştı. Bu tespit meseleyi soğutmaya yetti.” ifadelerini kullandı.

Kripto para kullanıcı sayısı büyümeyi sürdürüyor

Küresel otoritelerin blokzinciri ve Web3 gibi teknolojileri "odadaki fil" yaklaşımıyla değerlendirmeye son vermesi gerektiğini belirten Sönmez, "Kripto ve blokzinciri artık hayatımızda, gerçek ve pek çok insan tarafından kullanılıyor. Veriler, kripto kullanıcısı sayısının 2020'den bu yana arka arkaya en az iki haneli büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan blokzinciri analitikleri alanında çalışan TRM Labs tarafından 16 Aralık'ta yayımlanan rapor, kripto piyasalarında yaşanan hack olaylarının 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 gerilediğini gösterdi. 2022'de kripto hack olaylarında 4 milyar dolara yakın kayıp yaşanırken, 2023'te bu rakam yalnızca 1,7 milyar dolar olarak ölçüldü. Bu gibi gelişmeler, kriptonun kötüye kullanılabilen bir araç olduğuna dair yanlış algının kırılmasını destekliyor.” diye konuştu.

Kripto topluluğu ABD’den kaçıyor

ABD’de yılın başından bu yana ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler ve Warren gibi bürokratların kripto ekosistemine yönelik baskıcı tutumunun ülkedeki kripto trafiğine de yansıdığını dile getiren Sönmez, “a16z’ye göre her konuda inovasyonun öncüsü olmayı başaran ABD, kripto paralar, blokzinciri ve Web3 konusundaki fırsatları kaçırıyormuş gibi görünüyor. 2018-19 yıllarında küresel kripto internet sitesi trafiklerinin yüzde 22'si ABD'den gelirken, bu rakam 2021-22 döneminde yüzde 15’e kadar geriledi. Kripto geliştiricilerinin oranı yüzde 10’luk kayıp yaşadı. Kripto ekosistemi Warren'ın tasarısının kara para aklamanın önlenmesi açısından anlamlı bulsa da tasarının ABD’nin özgürlükçü değerleriyle uyuşmadığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.

“Yapıcı regülatif çabaları destekliyoruz”

“Gate.io olarak, adaptasyon artışını destekleyen güçlü oyuncalardan biriyiz.” diyen Sönmez, “Kriptoya açılan kapı mottosuyla bin 700'den fazla kripto para birimiyle işlem yapmayı olanaklı kılıyoruz. Gate.io, yüzde 100 rezerv kanıtı garantisiyle kullanıcı fonlarının güvenliğini taahhüt ediyor. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz her pazarda, yapıcı regülatif çabaları destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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