Kripto ETF’lerde karışık seyir

Kripto para spot ETF'leri yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyorlar. Ancak dün Bitcoin spot ETF'lerinden toplam 227 milyon dolarlık net çıkış yaşadı ve art arda üç gün boyunca net çıkışlar oldu. Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 105 milyar 84 milyon dolar oldu.

23 Aralık'ta Ethereum spot ETF'lerine toplam net giriş 131 milyon dolar olarak gerçekleşti. BlackRock ETF ETHA'ya net girişi 89,5129 milyon dolar ve Fidelity ETF FETH'e net girişi 46,37 milyon dolar oldu.

Ethereum spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 12,05 milyar dolar oldu.