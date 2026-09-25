Kripto ETF’lerinde para akışı hız kesmiyor: Seri 6 güne çıktı

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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri 24 Eylül'de toplam 190,65 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece Bitcoin ETF'lerinde pozitif para akışı serisi altıncı güne taşındı.

Spot Bitcoin ETF'lerinin kümülatif net girişi 57,41 milyar dolara, toplam net varlıkları ise 108,92 milyar dolara ulaştı. Günlük toplam işlem hacmi 2,27 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BlackRock'ın IBIT fonu 24 Eylül'de 162,63 milyon dolarlık net girişle öne çıkarken, Fidelity'nin FBTC fonuna 12,86 milyon dolar giriş oldu.

Ethereum ETF’lerinde beşinci pozitif gün

ABD spot Ethereum ETF'leri de aynı gün 66,01 milyon dolarlık net giriş kaydederek pozitif akış serisini beşinci güne taşıdı.

Ethereum ETF'lerinin kümülatif net girişi 13,85 milyar dolara, toplam net varlıkları 17,70 milyar dolara yükseldi.

Ethereum tarafında BlackRock'ın ETHA fonuna 26,81 milyon dolar, Fidelity'nin FETH fonuna 21,45 milyon dolar ve Grayscale Ethereum Mini Trust'a 17,75 milyon dolar net giriş gerçekleşti.