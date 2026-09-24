Kripto ETF’lerine güçlü giriş: Bir günde 452 milyon dolar

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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine 23 Eylül'de toplam yaklaşık 452 milyon dolarlık net para girişi gerçekleşti. Bitcoin ETF'leri 346,98 milyon dolar, Ethereum ETF'leri ise 104,63 milyon dolar net giriş kaydetti.

Spot Bitcoin ETF'lerinde günlük toplam net giriş 346,98 milyon dolar olurken, BlackRock'ın IBIT fonu 166,29 milyon dolarla en yüksek girişi kaydetti. Fidelity'nin FBTC fonuna ise 143,24 milyon dolar giriş oldu.

Bitcoin ETF'lerinin kümülatif net girişi 57,22 milyar dolara, toplam net varlıkları ise 108,66 milyar dolara ulaştı. 23 Eylül'de toplam işlem değeri 3,06 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ethereum ETF’lerine 104,63 milyon dolar girdi

Spot Ethereum ETF'leri aynı gün 104,63 milyon dolar net giriş kaydetti. BlackRock'ın ETHA fonu 50,80 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Fidelity'nin FETH fonuna 41,28 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Ethereum ETF'lerinde kümülatif net giriş 13,79 milyar dolar, toplam net varlıklar 17,50 milyar dolar ve günlük işlem değeri 1,18 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'lerinin 23 Eylül'deki toplam net girişi böylece 451,61 milyon dolara ulaştı.