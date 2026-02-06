Kripto güven endeksi 3,5 yılın dibine geriledi

Kripto piyasası duyarlılık endeksi, Bitcoin'in çift haneli yüzde kayıplarla 60.000 dolar civarına kadar düşmesiyle, üç buçuk yılı aşkın süredir görülmemiş en düşük seviyesine geriledi.

Crypto Fear & Greed (Korku ve Açgözlülük) Endeksi, cuma günü 100 üzerinden 9 puanla "aşırı korku" seviyesini gösterdi. Bu seviye en son Haziran 2022 tarihinde Terra blockchain'inin çöküşünün ardından görülmüştü.



Coinbase verilerine göre cuma sabahı erken saatlerde Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesi olan 60 bin doların biraz üzerine kadar gerileyen Bitcoin şu sıralar 65 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.