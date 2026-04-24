Kripto hacimleri ilk çeyrekte dünya genelinde azalırken Türkiye'de arttı

2026'nın ilk çeyreğinde küresel kripto piyasalarında hacimlerde gerileme yaşandı.

TRM Labs verilerine göre, özellikle perakende yatırımcı faaliyetlerindeki düşüş, sektörün yılın başında öne çıkan makroekonomik ve jeopolitik baskılara duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Küresel Kripto Adaptasyon Endeksi verilerinde, dünya genelinde perakende kripto işlem hacminin 979 milyar dolara gerilediği ve bunun yıllık bazda yüzde 11 daralmaya işaret ettiği görüldü. Bu düşüş, üst üste ikinci çeyrekte kaydedilirken, 2022 ayı piyasasından bu yana en sert gerileme olarak öne çıktı.

Bölgesel bazda ise belirgin bir ayrışma dikkat çekti. ABD, Güney Kore, Birleşik Krallık ve Almanya gibi gelişmiş ekonomilerde perakende işlem hacimlerinde daha sert düşüşler kaydedildi.

Buna karşılık, kripto varlıkların ödeme aracı veya değer saklama işlevi gördüğü ekonomilerde daha dirençli bir tablo izlendi. Türkiye bu grupta öne çıkarak perakende hacimlerde yıllık bazda yüzde 7 artış kaydetti. Latin Amerika ve Güney Asya'da da faaliyetlerin görece istikrarlı seyrettiği belirtildi.