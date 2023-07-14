'Kripto kışı’nın sonu mu?

Kripto paralar haftanın son işlem gününde yılın en yüksek seviyelerini test ederken, olumlu düzenleme ve yatırım hamleleri aylardır durgun olan piyasalarda ivmeyi değiştirmeye başladı.

13 ayın zirvesini gördü

Bitcoin, Bitstamp borsasında 31.818 dolara ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek fiyattan işlem gördü. Şu ana kadar yıl için %90'dan fazla ve bir ayda yaklaşık %30 artış gösterdi.

İkinci en büyük token Ether Mart ayından bu yana en iyi seansını yaşadı. Amerikan mahkemesinin halka açık kripto borsalarında yasal olarak satılabileceğine karar verdiği Ripple %73 yükseldi.

“Düzenleyici ortam değişiyor”

Kripto varlık yöneticisi Astronaut Capital'in baş yatırım Stratejisti Matthew Dibb, "Düzenleyici ortam değişiyor. Ve son 24 saat içinde gördüklerimize göre, bu daha iyisi için olabilir."

Ripple kararı, iflas eden kripto kredi kuruluşu Celsius Network'ün eski patronuna yönelik dolandırıcılık suçlamalarıyla birlikte ve finans firmaları BlackRock ile Fidelity'nin piyasaya girmesinin hemen ardından geldi. Yatırımcılar bunun bir ruh hali değişimine yol açtığını belirtiyor.

"Ripple paydaşları düzenleyici bir netlik bekliyordu. Dün mahkeme tam da bunu sağlamış gibi görünüyor," diyor Hong Kong'da bir dijital varlık yöneticis Keyrock'un Asya'daki iş geliştirme müdürü Justin d'Anethan.

Ancak, Justin d'Anethan halka açık kripto borsalarında satılan Ripple tokenlerinin yasalara göre menkul kıymet olmadığının tespit edilmesinin muhtemelen bir emsal teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Altcoinler ralliye katıldı

Solana, Matic ve Stellar gibi tokenlerin %15 ila %50 arasında artış göstermesi ve Coinbase borsasındaki hisselerin %24 artışla yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla "altcoin" olarak adlandırılan daha küçük kripto para birimlerinde bir ralli başlattı.

Kripto hedge fonu Alt Tab Capital'in operasyon müdürü Greg Moritz, "Merkezi kripto projeleri menkul kıymet değilse, bu durum Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun sektör için birincil düzenleyici olmasını daha olası hale getirebilir, ki bu da kriptodaki çoğu insanın tercih edeceği bir şeydir" dedi.