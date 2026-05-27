Kripto milyarderi Mark Cuban’dan Bitcoin için kritik itiraf

Uzun yıllardır kripto para piyasası destekçisi olan milyarder Mark Cuban, hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı. Kripto piyasasının en güçlü savunucularından biri olan Cuban, açıklamasında Bitcoin’in “amacından saptığını” söyledi.

Portföyünün yüzde 60’ının Bitcoin, yüzde 30’unun Ethereum ve kalan kısmının daha küçük token’lardan oluştuğunu açıklayan Cuban, Bitcoin varlıklarının “büyük bölümünü” sattığını ifade etti.

Front Office Sports Genel Yayın Yönetmeni Daniel Roberts’ın paylaştığı röportajda Cuban, İran Savaşı sırasında Bitcoin’in beklentilerini karşılamadığını söyledi. Cuban, “İran Savaşı sırasında tüm kriz yaşanırken Bitcoin’in, para birimlerinin değer kaybına karşı en iyi alternatif olması gerektiğini düşünüyordum. Her zaman altından daha iyi bir güvenli liman olduğunu savundum. Ancak altın 5.000 dolara kadar yükselirken Bitcoin düştü” dedi.

Ünlü yatırımcı, Bitcoin’in beklediği ölçüde bir hedge aracı olmadığını belirtti.

Altın, Bitcoin’i geride bıraktı

Cuban’ın kripto paralara yönelik ilgisinin azalması, bir başka milyarder isim olan Elon Musk’ın da sektöre ilişkin daha temkinli mesajlar vermesinin ardından geldi.

Musk, OpenAI’ye karşı açtığı davadaki jüri duruşmasında bazı kripto paraların değer taşıdığını ancak çoğunun dolandırıcılık niteliğinde olduğunu söylemişti

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, uzun süredir “dijital altın” olarak tanımlanıyor ve enflasyona karşı koruma aracı olarak öne çıkarılıyor.

Ancak Cuban’ın da dikkat çektiği üzere, son bir yılda altın fiyatları Bitcoin’e kıyasla çok daha güçlü performans gösterdi. Bitcoin son dönemde ABD Kongresi’nde “Clarity Act” olarak bilinen kripto yasa tasarısındaki ilerlemenin ardından kısa süreliğine 80 bin dolar seviyesini aşsa da daha sonra 75 bin dolar bandına geriledi.

Ethereum için daha olumlu

Cuban, Bitcoin konusunda hayal kırıklığı yaşadığını belirtmesine rağmen Ethereum için daha olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Finansal uygulamalara altyapı sağlayabilen Ethereum’un kendisini daha az hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Cuban, buna karşın küçük ölçekli token’lar ve memecoin’lere sert eleştiriler yöneltti. Cuban, “Token işleri mi? Memecoin’ler mi? Çöp” ifadelerini kullandı.