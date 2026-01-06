Kripto oynaklığı Strategy’nin bilançosunda hasar oluşturdu

MicroStrategy, dördüncü çeyrekte şirketin kripto para stokunun değerindeki düşüşe bağlı olarak, dijital varlıklarında 17,44 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar kaydetti.

En büyük kurumsal Bitcoin sahibinin hisseleri, 2025 yılında şirketin bilançosunu ve kazançlarını etkileyen kripto para piyasası dalgalanmalarına yatırımcıların tepkisi nedeniyle yaklaşık yüzde 47,5 değer kaybetti.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sonuçlanan yıl için MicroStrategy, dijital varlıklarda 5,40 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar açıkladı. Şirket, Bitcoin’deki zayıf seyri gerekçe göstererek 2025 yılı kazanç tahminini de geçen aralık ayında önemli ölçüde düşürmüştü.

Bilançolarında Bitcoin ve diğer tokenları bulunduran firmalar, son haftalardaki kripto para piyasası oynaklığının ardından baskı altında. Şirket, 4 Ocak 2026 itibarıyla USD Rezervi bakiyesinin 2,25 milyar dolar olduğunu bildirdi.