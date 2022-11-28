Kripto para borsası Bitfront kapanıyor

Doğu Asya'nın en büyük sosyal medya şirketi LINE tarafından finanse edilen kripto para borsası Bitfront, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, yeni üyeliklerin ve kredi kartı ile ödemelerin bugün itibarıyla durdurulduğu Bitfront'tan müşteriler koinlerini 31 Mart 2023'e kadar çekilebilecek.

31 Mart sonrasında koin çekilişleri sona erecek ve kullanıcı bilgilere silinecek.

Açıklamada, LINE'nin blokzincir ekosisteminin büyümeye devam etmesinin sağlanması için Bitfront'un kapatılması gerektiği savunuldu.