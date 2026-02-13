Kripto para borsası Coinbase 4. çeyrekte zarar açıkladı

Kripto para borsası Coinbase Global, kripto paralarda dönem içinde izlenen satış dalgasının etkisiyle azalan işlem hacimleri sonrasında dördüncü çeyrekte zarar etti.

Sektördeki oynaklıklar zaman zaman yatırımcıların portföylerini yeniden dengeleme işlemleri sayesinde borsaların gelirlerini artırabiliyor. Geçen yılın son çeyreğinde bu durum Coinbase için işlemedi. Şirketin işlem gelirleri söz konusu dönemde 1,56 milyar dolardan 982,7 milyon dolara geriledi.

Şirket, anılan dönemde 666,7 milyon dolar zarar ederken, hisse başına kayıp 2,49 dolar oldu. Kuruluş, geçen yılın aynı döneminde ise 1,29 milyar dolar ya da hisse başına 4,68 dolar zarar açıklanmıştı.