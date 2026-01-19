Kripto para fiyatları, risk iştahının azalmasıyla geriledi

Risk iştahının azalması kripto para fiyatlarını aşağı çekti. Bitcoin 92.149 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda yüzde 2,92 kayıpla 92.601 dolardan işlem görüyor.

Ethereum da yüzde 4,2 gerileyerek 3.201 dolara indi.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, bir notunda, kripto şirketleri, bankalar ve düzenleyiciler arasında yükselen gerilimlerin de piyasa hissini olumsuz etkilediğini yazdı.

CoinGlass verilerine göre, bugün Bitcoin ağı genelinde toplam likidasyonlar yaklaşık 758 milyon dolara ulaştı; uzun pozisyonlar 730 milyon dolar, kısa pozisyonlar ise 27,63 milyon dolar likide edildi.