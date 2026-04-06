Kripto para piyasaları Trump'ın İran tehditleri sonrası toparlandı

Bitcoin, bu sabah Asya işlemlerinde erken saatlerinde yükseliş kaydederek 69.483,79 dolar seviyelerine kadar çıktı. Şu sıralarda sadece yüzde 2,35 artışla 69,207 dolardan işlem görüyor.

Piyasadaki bu hareketlilik, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın altyapısına yönelik yeni saldırı tehditlerinin ve küresel piyasalardaki belirsizliğin gölgesinde gerçekleşti.

OKX SG CEO’su Gracie Lin, yükselişin spot talep ve güçlü ETF girişleriyle desteklendiğini belirterek, “Fiyat hareketi düzenli, fonlama kontrol altında. Bu, kaldıraçtan ziyade kademeli tahsisatla yönlendirilen bir hareket” dedi. Lin, Bitcoin’in 65.000-66.000 dolar destek seviyesinin altına düşmesi halinde talebin zayıflayabileceğini ekledi.

Son 24 saatte kripto varlıklarda 195,6 milyon dolarlık kısa pozisyon kapatıldı. ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerine geçen hafta 22,3 milyon dolar giriş oldu.

Bitcoin son haftalarda 65.000 ile 75.000 dolar arasında sıkışmış durumda. Ekim ayındaki satış dalgasından bu yana %45 değer kaybeden kripto para, savaşın başlamasıyla yaşanan kısa süreli düşüş dışında diğer varlıklara kıyasla görece istikrarlı seyretti.