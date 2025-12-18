Kripto para piyasasındaki gerileme yeni yatırım stratejilerini öne çıkardı

Son yıllarda kripto para piyasasında yatırım seçenekleri önemli ölçüde çeşitlendi. Doğrudan kripto varlık alımlarının yanı sıra spot ETF’ler, vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi türev ürünler, madencilik şirketleri, kripto borsaları ve altyapı sağlayıcıları yatırımcıların erişimine açıldı. Ancak bu genişleme, farklı yatırım araçları arasında performans ayrışmasını da beraberinde getirdi.

Coinbase Institutional Strateji Başkanı John D’Agostino, Bitcoin’e yönelik yatırım araçlarının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında hızla yayıldığını belirterek, kaldıraç kullanımı ve riskten korunma tercihlerinin yatırım sonuçları üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Kripto madencilik şirketleri yapay zeka odaklı veri merkezlerine yöneliyor

Kripto madenciliği alanında faaliyet gösteren şirketler de piyasa koşullarına uyum sağlamak amacıyla iş modellerini çeşitlendiriyor. Uygun maliyetli enerjiye erişim avantajına sahip bazı madencilik firmaları, bu altyapıyı yapay zeka odaklı veri merkezlerine yönlendirmeye başladı.

VanEck portföy yöneticisi Matthew Sigel, bu şirketlerin hem kripto varlıklara hem de yapay zeka temalarına maruz kalma imkânı sunduğunu, ancak borçluluk ve finansman ihtiyaçlarının yatırımcılar açısından yakından izlendiğini söyledi.

Enerji ihtiyacı kripto ve yapay zekayı buluşturuyor

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda kripto altyapısı ile yapay zeka yatırımları arasındaki bağ daha da güçlenecek. Morgan Stanley, ABD’de veri merkezlerinin 2028’e kadar ciddi bir enerji açığıyla karşı karşıya kalabileceğini, kripto madencilik altyapısının dönüştürülmesinin bu açığın bir bölümünü karşılayabileceğini öngörüyor.

Aktif ve risk odaklı stratejiler öne çıkıyor

Piyasalardaki dalgalanma, aktif yönetilen ve riskten korunma unsurları içeren yatırım modellerine ilgiyi artırıyor. Bazı fonlar, aşırı borçlu ve yüksek kaldıraçlı şirketlerin payını azaltarak dalgalı dönemlerde daha istikrarlı performans sergilemeyi hedefliyor.

Uzmanlar, kripto para piyasasının düzenlenmiş borsalar, saklama çözümleri ve risk yönetim araçlarıyla giderek geleneksel finans piyasalarına daha fazla benzemeye başladığı görüşünde birleşiyor.