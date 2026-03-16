Kripto paralar yeni güne yükselişle başladı
Kripto paralar günü Orta Doğu’daki belirsizlikler eşliğinde yükseldi. Bitcoin yüzde 2,82 değer kazanarak 73.773 doların üzerine çıktı. Ether yüzde 6,24, Solana yüzde 6,1 ve XRP yüzde 4,7 artış kaydetti.
Bitcoin, İran’daki çatışmaların başlamasından bu yana geleneksel varlıklardan daha iyi performans gösterdi. Mart ayında yüzde 12,5 yükselen Bitcoin, aynı dönemde yüzde 4,9 gerileyen altına karşı güçlü bir görünüm sergiledi. Orbit Markets’ten Caroline Mauron, "Kripto piyasası jeopolitik belirsizliğe rağmen son bir haftadır yükseliş eğiliminde" değerlendirmesinde bulundu.
Kurumsal yatırımcı güveninin geri dönmesiyle birlikte ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine geçen hafta 763 milyon dolarlık net giriş oldu. Bu girişlerin başını BlackRock’un IBIT fonu çekti.