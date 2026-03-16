Kripto paralar yeni güne yükselişle başladı

Bitcoin, İran’daki çatışmaların başlamasından bu yana geleneksel varlıklardan daha iyi performans gösterdi. Mart ayında yüzde 12,5 yükselen Bitcoin, aynı dönemde yüzde 4,9 gerileyen altına karşı güçlü bir görünüm sergiledi. Orbit Markets’ten Caroline Mauron, "Kripto piyasası jeopolitik belirsizliğe rağmen son bir haftadır yükseliş eğiliminde" değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal yatırımcı güveninin geri dönmesiyle birlikte ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine geçen hafta 763 milyon dolarlık net giriş oldu. Bu girişlerin başını BlackRock’un IBIT fonu çekti.