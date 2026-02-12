Kripto paralarda aşağı yönlü hareket devam ediyor
Kripto varlık piyasaları, ay başındaki sert dalgalanmanın ardından baskı altında kalmaya devam ediyor.
Dijital varlık ticaret şirketi Zerocap analisti Emir İbrahim, yatırımcı duyarlılığının zayıf seyrettiğini, likiditenin daraldığını ve özellikle teknoloji hisselerinde görülen küresel riskten kaçış eğiliminin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti.
Analist, toplam kripto piyasa değerinden son dönemde yaklaşık yarım trilyon doların silindiğine dikkat çekti.
Bitcoin yüzde 0,5 düşüşle 67.450,91 dolara gerilerken, Ethereum yüzde 0,27 kayıpla 1.964,29 dolara indi.