Kripto paralarda rüzgar “Pozitif” esiyor

Kripto para piyasası güne pozitif bir başlangıç yaptı. Jeopolitik tansiyon yüksek seyrini korurken, kripto varlıklar özellikle ABD’den gelen makroekonomik verilerin etkisi ile yükselişe geçti. ABD’de işlem gören Bitcoin ve Ethereum spot ETF’lerine devam eden net girişler, kurumsal yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ederken fiyatlardaki dayanıklılığı güçlendiriyor. Makroekonomik cephede açıklanan veriler de yatırımcıların radarında yer aldı. ABD’de şubat ayına ilişkin ADP özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasında sınırlı bir toparlanmaya işaret ederken, FED tarafından yayımlanan Bej Kitap raporu ekonomik faaliyetlerin bazı bölgelerde ılımlı bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Açıklanan veriler ABD ekonomisinin dengeli bir görünüm sergilediğine işaret ederken, yatırımcıların makro veri akışını yakından izlemeye devam ettiği görülüyor.

Bülten yazıldığı sırada Bitcoin 72.389 dolardan fiyatlanırken, Ethereum 2.120, XRP 1,41, Solana ise 90,38 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’leri 155,19 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 130,08 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

SEC, kripto varlıkların sınıflandırılması için yeni rehber hazırladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), federal menkul kıymetler yasalarının kripto varlıklara nasıl uygulanabileceğine ilişkin komisyon düzeyinde hazırlanan yorumlayıcı rehberi Beyaz Saray’a sundu.

“Federal Menkul Kıymetler Yasalarının Belirli Türdeki Kripto Varlıklara ve Kripto Varlık İşlemlerine Uygulanmasına İlişkin Komisyon Yorumu” başlıklı belge, 3 Mart’ta iletildi ve şu anda kurumlar arası inceleme sürecinin yürütüldüğü ön düzenleme aşamasında bulunuyor. Beyaz Saray’a bağlı Bilgi ve Düzenleyici İşler Ofisi (OIRA) internet sitesinde yoruma ilişkin sınırlı bilgi paylaşırken, Bloomberg’in haberine göre düzenleme büyük ölçüde “token taksonomisi” oluşturulmasına odaklanıyor. Bu çerçeve, hangi kripto varlıkların SEC yetki alanında menkul kıymet olarak değerlendirileceğini ve hangilerinin farklı şekilde ele alınacağını belirlemeyi amaçlıyor.

Söz konusu netlik, kripto şirketlerinin düzenleyicilere nasıl kayıt yaptıracağı, hangi açıklama yükümlülüklerini yerine getireceği, faaliyetlerini nasıl yürüteceği ve yatırımcılarla nasıl etkileşim kuracağı üzerinde doğrudan etkili olacak. Bloomberg’e göre komisyon düzeyindeki bu tür rehberler, personel açıklamalarına kıyasla daha bağlayıcı kabul ediliyor ve komisyon oylaması gerektirmiyor. SEC Başkanı Paul Atkins, görev süresinin başından bu yana dijital varlık düzenlemelerini öncelikleri arasında gösteriyor. Atkins, tercihinin Kongre tarafından çıkarılacak bir yasa olduğunu belirtirken, gerekirse kurumun bağımsız şekilde de adım atabileceğini ifade ediyor. Kripto piyasasının yapısını belirlemeyi amaçlayan yasa tasarısı ise bu yıl Senato’da ilerleme kaydedemedi. Tasarının tıkanmasında, bankalar ile kripto şirketleri arasında stablecoin ödülleri konusundaki anlaşmazlıklar etkili oldu. Beyaz Saray’ın, sorunun çözümü için bankacılık ve kripto sektörü temsilcileriyle görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Zerohash, ABD’de ulusal güven bankası lisansı için başvurdu

Dijital varlık şirketlerinin ulusal güven bankası lisansı alma girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Kripto altyapı şirketi Zerohash, ABD Para Birimi Denetleme Ofisi’ne (OCC) başvuru yaptı.

OCC’ye sunulan başvuruya göre Zerohash’in kurmayı planladığı ulusal güven bankası; dijital varlıklar, itibari para ve diğer varlıklar için saklama hizmeti, saklama temelli staking ve doğrulama faaliyetleri, transfer acenteliği hizmetleri, işlem yürütme, stablecoin yönetimi ile mutabakat, takas ve emanet hizmetleri sunmayı hedefliyor. Zerohash’in başvurusu, federal düzeyde düzenlenen güven bankaları kurmak için başvuran diğer kripto şirketlerini takip ediyor. Ripple, Circle ve BitGo da benzer başvurular yapmış ve aralık ayında OCC’den şartlı onay almıştı.

Söz konusu lisans, Zerohash’in mevduat kabul etme veya kredi verme gibi geleneksel bankacılık faaliyetleri yürütmesine izin vermeyecek. Bununla birlikte lisansın onaylanması, şirketin federal denetim altında faaliyet göstermesine olanak sağlayarak kurumsal müşteri çekme potansiyelini artırabilir. Zerohash geçen ay kripto altyapı platformuna Monad blok zinciri ve Monad üzerindeki USDC desteğini ekledi. Bu entegrasyon sayesinde şirketin müşterileri, aralarında tahmin piyasası platformu Kalshi’nin de bulunduğu kuruluşlar, blok zinciri altyapısı işletmeden veya kendi düzenleyici lisanslarını almadan stablecoin tabanlı ödeme akışları geliştirebiliyor.

Andreessen Horowitz, yeni kripto fonu için 2 milyar dolar hedefliyor

Risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in (a16z) beşinci kripto odaklı fonu için yaklaşık 2 milyar dolar toplamayı hedeflediği bildirildi. Fortune’un çarşamba günkü haberine göre şirket, fon toplama sürecini 2026’nın ilk yarısının sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

A16z, 2013’ten bu yana kripto sektörünün önde gelen yatırımcıları arasında yer alıyor. Şirket, o yıl Coinbase’e yatırım yapmış ve 2018’de 300 milyon dolarlık taahhütle ilk kripto odaklı fonunu kurmuştu. Şirket bugüne kadar kriptoya özel fonları aracılığıyla en az 7,6 milyar dolar topladı. Bu tutara, 2022’de gerçekleştirilen 4,5 milyar dolarlık büyük fon toplama turu da dahil. “Crypto Fund 4” olarak adlandırılan bu fon, 1,5 milyar doları erken aşama yatırımlarına, 3 milyar doları ise girişim yatırımlarına ayrılacak şekilde yapılandırılmıştı. Yeni fon girişimi, 2022’deki zirve seviyelere kıyasla kripto yatırımlarında görülen yavaşlama dönemine denk geliyor. Verilere göre 2022’de 329 fon aracılığıyla toplam 86 milyar doların üzerinde kaynak toplanırken, bu rakam 2023’te 11,2 milyar dolara, 2024’te ise 7,95 milyar dolara geriledi.

Ayrıca çeyreklik yatırım anlaşmalarının sayısında da düşüş yaşandı. 2026’nın ilk çeyreğinde şu ana kadar 97 girişim yatırımı gerçekleşti. Bu sayı, bir önceki yılın aynı döneminde 427, 2024’ün ilk çeyreğinde ise 724 olarak kaydedilmişti. A16z, ocak ayında farklı yatırım stratejileri için toplam 15 milyar dolarlık yeni fon topladığını açıklamıştı. Şirket bu tutarın, 2025’te ABD’de ayrılan toplam risk sermayesi kaynaklarının yüzde 18’inden fazlasını temsil ettiğini belirtti. Söz konusu fonlar arasında 1,176 milyar dolarlık “American Dynamism” yatırım tezi fonunun yanı sıra biyoteknoloji, sağlık, altyapı ve diğer girişim stratejilerine odaklanan fonlar da yer alıyor.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 72.389 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 70.000 dolar psikolojik eşiğini aşarak 72.000 bandına yerleşmesi, teknik görünümde yukarı yönlü momentumun belirgin şekilde güç kazandığına işaret ediyor. Son fiyat hareketi, alıcıların piyasada daha güçlü bir kontrol sağladığını gösterirken, yükseliş trendinin kısa vadede ivme kazandığı görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 73.000–74.000 bandı ilk direnç bölgesi olarak izlenecek. Bu alanın aşılması halinde 75.000 dolar seviyesi yeni hedef bölge olarak gündeme gelebilir. Özellikle 75.000 dolar üzerinde gerçekleşecek kalıcı kapanışlar, teknik görünümde yükseliş trendinin daha geniş bir bantta devam etmesini sağlayabilir. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 71.000 seviyesi ilk ara destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 70.000 ve 69.000 destekleri yeniden test edilebilir. Özellikle 70.000 dolar seviyesinin korunması, mevcut yükseliş yapısının devamı açısından kritik önem taşıyor. Genel görünüm, Bitcoin’de güçlü bir kırılım sonrası yükseliş eğiliminin belirginleştiğini ve fiyatın kısa vadede yeni direnç bölgelerini test etmeye devam edebileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 2.120 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Fiyatın 2.000 dolar psikolojik eşiğinin üzerine yerleşmesi, teknik görünümde yukarı yönlü ivmenin güç kazandığını gösteriyor. Son yükselişle birlikte ETH’de kısa vadeli toparlanma eğilimi belirginleşirken, alıcıların piyasada daha etkin olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2.150–2.180 bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde 2.200 ve 2.250 seviyeleri gündeme gelebilir. Özellikle 2.200 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar, orta vadeli teknik görünümde daha güçlü bir yükseliş eğilimine işaret edebilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde ise 2.080 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 2.050 ve 2.000 destekleri yeniden test edilebilir. 2.000 dolar seviyesinin korunması, mevcut teknik yapının sağlıklı bir yükseliş trendi içinde kalması açısından önem taşıyor. Genel tablo, Ethereum’da kritik psikolojik eşiğin aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü momentumun güç kazandığını ve fiyatın yeni direnç bölgelerini test etme potansiyelini koruduğunu gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,41 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 1,40 dolar direncinin üzerine yükselmesi kısa vadeli teknik görünümde pozitif bir ivmeye işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma çabası, alıcıların piyasada yeniden güç kazandığını gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,43–1,45 bandı ilk direnç bölgesi olarak izlenecek. Bu alanın aşılması halinde 1,48 ve 1,50 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 1,50 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar, yükseliş momentumunun daha da güç kazanmasına neden olabilir. Aşağı yönlü olası geri çekilmelerde ise 1,38 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 1,35 ve 1,32 destekleri takip edilecek. 1,35 dolar altında kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yükseliş ivmesi zayıflayabilir. Mevcut teknik yapı, majör kripto varlıklarda kritik direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü momentumun güç kazandığını ve piyasanın kısa vadede yeni fiyat bölgelerini test etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.