Kripto paralarda teknoloji destekli yükseliş

Bitcoin, ABD hisselerindeki teknoloji kaynaklı toparlanmanın ardından diğer kripto paralarla birlikte yükseldi. Meta Platforms’un Advanced Micro Devices’tan 100 milyar doların üzerinde yapay zekâ çipi satın alma planını açıklaması piyasa hissiyatını destekledi. Ayrıca Anthropic’in mevcut yazılımlarla birlikte kullanılabilecek yeni araçlarını duyurması ve tüketici güveni verilerindeki iyileşme de toparlanmaya katkı sağladı.

Bitcoin %1,5 artışla 65.012 dolara yükseldi. Kripto para salı günü iki buçuk haftanın en düşük seviyesi olan 62.646 doları görmüştü. Ether ise %2 artışla 1.892 dolara çıktı. Ether salı günü 1.806 dolar ile iki buçuk haftanın en düşük seviyesini kaydetmişti.