Kripto paralarla ilgili mevzuatta değişiklik bekleniyor

Kripto paralara yönelik gelecek senaryolarında önemli bir yer tutan regülasyon çalışmaları gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcılar ise gelecek dönemde yürürlüğe alınacak yasal mevzuatın kripto paraları nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coinoxs Kurucusu Can Azizoğlu, “Kripto para birimlerine yönelik regülasyon çalışmaları kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle yetkili mercilerin sözcüleri tarafından yapılan açıklamalar konu özelindeki tartışmaların esas odağını oluşturuyor. Hükümetler ve düzenleyici kurumlar, kripto para birimlerini yasal bir çerçeveye oturtmak adına belirli yasalar çıkarıyor veya halihazırdaki yasalarda değişikliklere gidiyor. Ekosistemdeki paydaşlar da ilgili düzenlemeleri çeşitli yayın organları aracılığıyla gözlemlemeyi sürdürüyor. Türkiye’de de özellikle Avrupa Birliği (AB) Mika regülasyonlarından esinlenme ihtimali tartışılıyor. Ancak bu konuda daha derin bir bakış açısına ve çeşitliliğe ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Bu sebeple, Mika regülasyonlarının ciddi şekilde incelenmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Mika regülasyonlarına göre KYC (müşterini bil) ve KYT (işlemini bil) çözümlerinin daha önemli hâle geleceğini belirten Azizoğlu, bu kapsamda bireylerin ve şirketlerin yaptıkları işlemlerden dahi sorumlu olduğu bir senaryoyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Coinoxs çatısı altında geliştirdikleri OxsKYT ürünü ile müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlerin risk potansiyelini hesaplayabildiklerini, eksiklikleri giderebildiklerini söyleyen Azizoğlu, bu noktada, kısa bir süre içinde yerli firmaların da regülasyon süreçlerine adapte olması gerekeceğini aktardı.

“Kamuoyundaki görüşlere kulak verilmeli”

Düzenleyici kurumların kripto para birimlerinin hangi şekilde ele alınması gerektiğine ilişkin periyodik değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Azizoğlu, şunları kaydetti: “Alandaki yönergeler ise vergilendirme, dijital varlık düzenlemelerinin yanı sıra yerel ve uluslararası ölçekteki para transferleri gibi farklı alanları kapsıyor. Bununla birlikte, güncel konjonktürdeki söylemler de hem kurumların düzenleyici yaklaşımlarını yansıtıyor hem de gelecekte uygulamalara yönelik belirli emareler barındırıyor. Buradaki emareler herkes tarafından dikkatle takip edilmeli. Biz, Coinoxs olarak bu düzenlemelerin tasarlanma sürecinde kamuoyundaki görüşlere kulak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, düzenlemeler noktasında geri bildirimlerin alınması adına hükümetler tarafından kamuoyu araştırmalarının da yürütülebileceğine inanıyoruz. Çünkü böylesi bir atmosferde, dinamik bir düzenleyici ortamın gelişmesini sağlarken kriptoların geleceğini de olumlu yönde etkileyebiliriz. Önümüzdeki süreçte, bazı ülkelerin gelişen kripto ekosistemine uyum sağlanması amacıyla daha proaktif davranabileceğini, bazı ülkelerin de daha temkinli davranabileceğini söylemek mümkün. Bu sebeple, tüm paydaşlara ilgili mevzuat çalışmalarının hız kazanacağı ve sıklıkla güncellemelerin yapılacağı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.”