Kripto piyasaları dar bantta hareketini sürdürüyor

Saxo Bank’ın yayımladığı notta, Fed toplantı tutanaklarının ABD faizlerinin geleceğine dair belirsizliği artırdığı ve bunun yatırımcıları temkinli kıldığı belirtildi. Tutanaklarda politika yapıcıların faizlerin seyri konusunda bölündüğü görüldü.

Analistler, cuma günü açıklanacak PCE enflasyon verisinin kripto piyasaları için kritik olacağını vurguladı. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi doları destekleyerek riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabilir. Daha yumuşak bir veri ise kripto varlıklar için destekleyici olabilir.

Bitcoin yüzde 0,4 artışla 66.601 dolar, ether ise yüzde 0,7 yükselişle 1.956,48 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Saxo Bank, yatırımcıların faiz belirsizliği nedeniyle kripto piyasalarında temkinli kalmaya devam ettiğini belirtti.