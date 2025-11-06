Kripto piyasalarında psikolojik eşikler test ediliyor

Tarihsel verilerin işaret ettiği gibi yükselişle tamamlanmayan ekim ayından sonra kripto para piyasalarında kasım ayı sarsıntılı başladı.

Bitcoin, hazirandan bu yana ilk kez psikolojik sınır kabul edilen 100 bin dolar seviyelerine geriledi. Dünyanın en değerli kripto para birimi, 4-5 Kasım’da yoğunlaşan düşüşlerin ardından toparlansa da 2025 Kasım ayı, 2 milyar dolarlık likidasyonla tarihe geçti.

ABD’deki hükümet kapanması uzadıkça sermaye yön değiştiriyor

CNBC-e'nin haberine göre ABD'de bütçenin onaylanmaması sebebiyle yaşanan hükümet kapanmasında 35 gün geride kaldı. OKX TR'nin haftalık bültenine göre, piyasa beklentilerini anlamak için kullanılan korku ve iştah endeksi, 21 puana gerileyerek 'aşırı korku' seviyelerine çekildi. Öte yandan Ethereum, 3 bin 353 dolar civarında olduğu 2025’in başından bu yana ilk kez negatife dönerek 3 bin 400 doların altına düştü.

Bu süreçte kurumsal akışların tersine döndü ve sermaye aylar sonra ilk kez Bitcoin’den Solana gibi alternatiflere yöneldi. Analistlere göre ABD tarihinin en uzunu olan ve 35 günü geride bırakan hükümet kapanışı, Fed’in şahin tutumu ve balinaların davranışları, kripto para piyasalarında psikolojik eşiklerin test edildiği bir yapısal dönüşüm yaratıyor.

Balinalar satıyor, kar alıyor

OKX TR’nin düzenli olarak yayımladığı Alphas bülteninin son sayısında, balina davranışlarına da yer verildi. Buna göre, 10 ila 10 bin Bitcoin tutan balinalar, 12 Ekim’den bu yana 38.366 Bitcoin sattı. Öte yandan 0,01 Bitcoin’in altında varlığa sahip olan bireysel cüzdanlar, aynı dönemde 415 Bitcoin biriktirdi. BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT, 3 Kasım’da 186,5 milyon dolarlık çıkışla kurumsal sermayede görülen çıkışlara öncülük etti.

Bitcoin ve Ethereum’daki kayıplara rağmen Solana tabanlı ETF’leri, 3 Kasım’da 70 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Bitwise’ın BSOL ETF’i işlem görmeye başladığı ilk haftada 417 milyon dolarla küresel çaptaki tüm kripto ETF’lerini geride bırakarak haftalık akışlara göre tüm ETF’ler arasında 16. sırada yer aldı. Analistler, Solana’ya yönelik ilginin bir sermaye rotasyonu olduğuna dikkat çekti. Zira Solana ETF’leri, hazine tahvili getirilerinin yüzde 5 civarında seyrettiği riskten kaçınma ortamında, staking olanaklarıyla yüzde 7 getiri vadediyor.

Bitcoin, son 12 yılda kasım ayının 9’unu pozitif tamamladı

ABD’de kapalı kalan hükümetin kripto paralar üzerindeki etkisi de tartışılıyor, bazı yorumcular etkinin abartıldığını düşünüyor. Blokzinciri Derneği’nden Summer Mersinger, hükümet kapanmasının dijital varlık regülasyonu sürecini durdurmadığını düşünenler arasında yer alıyor. Zira sektör yetkilileri senatörlerle görüşmeye devam ediyor. Wintermute’tan Ron Hammond, bir tasarının 2026 ara seçimlerinden önce kabul edilme olasılığını yüzde 80-90 olarak görüyor.