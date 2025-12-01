Kripto piyasası aralık ayına düşüşle başladı: Gözler Fed ve makro verilerde

Kripto para piyasası aralık ayına zayıf bir başlangıç yaptı. Çin Merkez Bankası’nın kripto varlıklar ve özellikle stablecoin’lere ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıması ve denetimlerin sertleşeceğine işaret etmesi, piyasadaki satış baskısını artırdı. Kasım ayını sert düşüşlerle tamamlayan kripto piyasasında tansiyon, ay sonundaki risk iştahını destekleyen olumlu ABD para politikası beklentilerine rağmen yüksek seyrini korudu. Aralık ayında FED’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler, zayıflayan büyüme verileri ve enflasyon baskısının hafiflediğini gösteren işaretlerle birlikte son bir haftada belirgin biçimde güçlendi. Piyasa katılımcıları, FED’in 9–10 Aralık’taki toplantısında 25 baz puanlık indirime gitme ihtimalini artık yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 40 seviyesindeydi. Bu hafta yayımlanacak ABD makroekonomik verilerinin, FED’in 2026’ya yönelik faiz patikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada yeni FED başkanını seçtiğini belirterek, atanacak isimden faiz indirimleri beklediğini ifade etti.

Kripto para piyasasının toplam değeri 2,93 trilyon dolara gerilerken, hafta sonu boyunca 92.000 seviyelerinde olan Bitcoin, yeni güne 86.243 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 2.830 dolardan işlem görürken, XRP 2,03 dolardan, Solana ise 126,65 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri toplam 70,05 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 313 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Spot Solana ETF’leri ise 108 milyon dolarlık net giriş gerçekleştirerek beş haftalık pozitif akış serisini sürdürdü.

Çin Merkez Bankası, kripto ve stablecoin risklerini yeniden gündeme taşıdı

Çin Merkez Bankası (PBoC), dijital varlık faaliyetlerinin ülkede yasa dışı olduğunu bir kez daha vurgulayarak özellikle stablecoin’lere yönelik risklere dikkat çekti. Çok kurumlu toplantının ardından yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin “yasal ödeme aracı olmadığı” ve “piyasada para olarak kullanılamayacağı” belirtildi. Kurum, yasa dışı işlemlere karşı sert adımların süreceğini bildirdi.

Açıklama, Pekin’de on üç devlet kurumunun temsilcileriyle düzenlenen toplantının ardından geldi. PBoC, Eylül 2021’de uygulamaya giren kapsamlı alım satım ve madencilik yasağının kripto piyasasındaki “düzensizliği ortadan kaldırdığını” ve “önemli sonuçlar” sağladığını ifade etti. Bu değerlendirme, bankanın son yıllardaki en net ve sert kripto karşıtı açıklaması olarak öne çıktı. Yapılan açıklamalarda stablecoin’lere ilişkin uyarılar da dikkat çekti. Banka, bu varlıkların müşteri tanıma ve kara para aklamayı önleme kurallarını karşılamadığını belirterek, kara para aklama, yasa dışı fon toplama, izinsiz sınır ötesi transferler ve kayıt dışı ödemeler gibi riskler taşıdığına vurgu yaptı. PBoC’ye göre bu durum, ülkenin finansal güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Çin ana karasında kripto ticareti ve madenciliği yasaklı olmaya devam ederken, Hong Kong dijital varlık ekosistemi için lisanslı bir çerçeve oluşturmuş durumda. Ancak Pekin, son aylarda Hong Kong’daki bazı tokenizasyon ve stablecoin girişimlerine de müdahale ederek sektöre yönelik kontrolünü sıkılaştırdı. PBoC’nin eski başkanı Zhou Xiaochuan da temmuz ayında katıldığı kapalı bir toplantıda stablecoin’lerin aşırı spekülasyonda kullanılmasının finansal sistemde dolandırıcılık ve istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

CoinShares, XRP, Solana ve Litecoin ETF başvurularını iptal etti

CoinShares, üç spot kripto ETF başvurusunu geri çekerek ABD’de giderek yoğunlaşan rekabetten uzaklaşma kararı aldı.

Şirket, 28 Kasım’da SEC’e sunduğu Form RW dilekçeleriyle XRP ETF, Solana Staking ETF ve Litecoin ETF başvurularını resmi olarak geri çekti. Belgelerde kıdemli finans yetkilisi Charles Butler’ın imzası yer alırken, hiçbir menkul kıymetin satılmadığı ve önceki S-1 kayıtları kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi. CoinShares ayrıca Bitcoin Futures Leveraged ETF’ini de sonlandırma sürecine girdi. Bu adım, CoinShares’in eylül ayında Nasdaq’ta listelenen Vine Hill Capital ile 1,2 milyar dolarlık SPAC birleşmesini duyurmasının ardından geldi. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen işlem, şirketi varlık büyüklüğü açısından BlackRock, Fidelity ve Grayscale ile birlikte küresel ölçekte ilk dört kripto ETF yöneticisi arasına taşıyacak.

CEO Jean-Marie Mognetti, tek varlık odaklı kripto ETF pazarında büyük kuruluşların baskın rolü nedeniyle farklılaşma ve sürdürülebilir kârlılık imkanlarının sınırlı olduğunu belirtti. Mognetti, önümüzdeki 12–18 ayda ABD’de üç ana kategoride yenilikçi ürünler sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu ürünler arasında, token dışı ekosistemi kapsayan kripto hisse senedi araçları, belirli blok zinciri temalarına odaklanan sepet ürünler ve CoinShares’in nicel uzmanlığından yararlanan aktif yönetimli stratejiler olacağı belirtildi. Bu strateji doğrultusunda şirket, Bitcoin Futures Leveraged ürününü kapatarak tek varlık ETF planları için ayrılan kaynakları daha yüksek marjlı fırsatlara yönlendirecek.

Grayscale, ABD’nin ilk spot Chainlink ETF’sini bu hafta piyasaya sürüyor

ETF Institute kurucu ortağı Nate Geraci, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Grayscale’in Chainlink özel fonunu ETF’e dönüştürerek piyasaya sürmeye hazırlandığını bildirdi.

Grayscale’in adımı, rakip varlık yöneticisi Bitwise’ın bekleyen LINK ETF başvurusuyla aynı döneme denk geliyor. Bloomberg Intelligence analistleri de Grayscale’in ürününün 2 Aralık’ta piyasaya çıkmasını bekliyor. Bloomberg kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, geçen hafta yaptığı değerlendirmede önümüzdeki altı ay içinde 100’ün üzerinde yeni kripto ETF’sinin piyasaya sürülebileceğini ifade etmişti. Grayscale Chainlink Trust, firmanın daha önce kurduğu LINK yatırım aracının ETF formatına dönüştürülmesiyle oluşturulacak. ETF, Chainlink’in spot fiyatını ve staking getirilerini takip ederek yatırımcılara getiri sunacak.

Grayscale, Chainlink ekosistemine yönelik olumlu görüşlerini son dönemde yayımladığı bir araştırma raporunda da yinelemiş ve Chainlink’i kripto ile geleneksel finans arasında “kritik bir bağlayıcı unsur” olarak tanımlamıştı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, hafta sonu 90.000–91.965 dolar aralığında dalgalandıktan sonra yeni haftaya satış baskısıyla başladı ve şu anda 86.243 seviyesinde işlem görüyor. 89.000–90.000 bandının kaybedilmesi, fiyatın kısa vadeli zayıflığını derinleştirmiş durumda. Aşağı yönde 86.500–85.000 bandı ilk destek alanı olarak izleniyor. Özellikle 85.000 dolar altında kapanışlar, düşüşün hızlanmasına neden olabilir ve fiyatı sırasıyla 83.500 ve 81.800 dolar seviyelerine taşıyabilir. Yukarı yönlü tepkilerde 87.000 ve 88.500 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Ancak Bitcoin’in yeniden güç kazanabilmesi için 89.000 dolar seviyesini aşması ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması kritik önem taşıyor. Mevcut görünüm, güçlü hafta sonu aralığından gelen geri çekilmenin sürmesiyle BTC’de kısa vadeli zayıflığın hakim olduğunu gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, hafta sonu 3.000–3.084 aralığında fiyatlandıktan sonra bugün 2.830 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu görülen yukarı yönlü denemeler kalıcı olamazken, ETH yeniden kısa vadeli desteklerine yakın seyretmeye başladı. 2.820–2.850 bandı artık önemli bir direnç bölgesi konumunda. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece yükselişlerin sınırlı kalması bekleniyor. Aşağı yönde 2.750 ve 2.700 seviyeleri ilk destekler olarak izleniyor. 2.700’ün kaybedilmesi halinde geri çekilmenin 2.650 ve 2.620 dolar seviyelerine doğru derinleşmesi mümkün. ETH’nin güç kazanabilmesi için önce 2.820 dolar direncini aşması, ardından 2.900 bandına doğru hacim artırması gerekiyor. Genel yapı, Ethereum’un zayıf piyasa koşullarından etkilenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Ripple (XRP)

XRP, hafta sonu 2,16–2,25 aralığında fiyatlandıktan sonra bugün 2,03 dolar seviyesine kadar gerilemiş durumda. 2,10 dolar üzerindeki zayıf tutunma çabalarının başarısız olması, satış baskısının yeniden hızlanmasına neden oldu. Kısa vadede 2,00–1,98 bandı ilk önemli destek bölgesi olarak takip ediliyor. Bu bölgenin altındaki kapanışlar, fiyatı sırasıyla 1,95 ve 1,93 dolar seviyelerine doğru geri çekebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,05 ve 2,10 dolar seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. XRP’nin toparlanma gösterebilmesi için bu iki seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması büyük önem taşıyor. Genel görünüm, XRP’nin haftaya zayıf bir momentumla başladığını ve kritik destek kayıpları sonrası satış baskısının etkisini koruduğunu gösteriyor.