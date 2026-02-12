Kripto piyasası düştü: ABD merkezli borsa işlemleri durdurdu

Chicago merkezli kripto likidite sağlayıcısı ve kredi kuruluşu BlockFills, Bitcoin fiyatlarındaki gerilemenin ardından müşteri para yatırma ve çekme işlemlerini durdurdu.

Şirket, geçen hafta çekimlerin askıya alındığını ve platforma likiditeyi yeniden kazandırmak için çalıştığını açıkladı. BlockFills sözcüsü, kripto hedge fonları ve varlık yöneticilerini de kapsayan müşterilerle aktif diyalog içinde olduklarını belirtti.

PitchBook verilerine göre, BlockFills, 2021’de 6 milyon dolar ve 2022’de 37 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımcılar arasında CME Ventures ve Susquehanna Capital bulunuyor. Şirketin internet sitesine göre, 2025’te 2.000’den fazla kurumsal müşteriye hizmet verdi ve 61,1 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi.

BlockFills, para çekme işlemlerinin geçici olduğunu ve müşterilerin spot ve türev işlemlerinde pozisyon açıp kapatmaya devam edebildiğini vurguladı. Şirket sözcüsü, "BlockFills bu konuyu sonuçlandırmak için yoğun şekilde çalışıyor ve gelişmeler oldukça müşterilerimizi düzenli olarak bilgilendirmeyi sürdürecek" dedi.