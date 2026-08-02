Kripto piyasası ikinci yarıya güçlü başladı: Bitcoin ve Ethereum yükseldi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kripto para piyasası, yılın ilk bölümündeki dalgalı ve satış ağırlıklı seyrin ardından ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yaptı. Temmuz ayında piyasaya giren yeni fonların etkisiyle toplam kripto varlık değeri 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara yükseldi.

ABD'de enflasyonun yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını öteleyeceğine dair öngörülerin güçlenmesi yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağlarken, bu durumun likidite koşullarını da olumlu etkilemesi öngörüldü. Bu gelişme, kripto para piyasasına talebin artmasında etkili oldu.

Risk iştahı arttı, kripto piyasası güç kazandı

ABD ile İran arasındaki gerilimin şu anda yüksek olmasına karşın geçen haftalarda hafiflemesi de yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini destekledi. Bu durum da kripto para piyasasını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Diğer taraftan, ABD Senatosu Bankacılık Komitesinin sektöre yasal netlik kazandırmayı hedefleyen ve "CLARITY Act" olarak bilinen yasa tasarısına bağlı yeni etik kuralların ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığına dair haber akışı kripto para piyasasındaki iyimserliği destekledi.

Fed'in sıkı para politikası uygulayıp uygulamayacağına ilişkin belirsizlikler de kripto para piyasasındaki yükselişte etkili oldu.

Fed'de görüş ayrılığı piyasalarda belirsizliği artırdı

Fed politika faizini sabit bırakırken, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları Bankanın para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Üyeler arasında fikir ayrılıklarının olması Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına başvurup başvurmayacağı konusunda yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulamasına karşın bunun tam olarak nasıl yapılacağı konusunda somut bir açıklama yapmaması da yatırımcılara bankanın enflasyonla mücadele etmek için ne yapacağına ilişkin bir ipucu vermedi.

Bankanın faiz artırımına gitmemesinden dolayı enflasyonla mücadelede geride kaldığına dair yorumlar da öne çıktı.

Kripto piyasasının toplam değeri 2,15 trilyon doları aştı

Bu gelişmelerle, kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, temmuz ayında 123 milyar 170 milyon dolar artarak 2 trilyon 159 milyar 780 milyon dolara ulaştı. Bitcoin geçen ay yüzde 7,2 artarak 62 bin 884,9 dolara çıktı.

Ethereum da bu dönemde yüzde 18,2 artarak 1862,3 dolara ulaştı ve 11 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.