Kripto piyasası “kışa” girdi: Hacimler sert düştü

Kripto para piyasası CoinGecko'ya göre, 2026'nın ilk çeyreğinde merkezi kripto borsalarındaki işlem hacimlerinin hızla düşmesiyle "uzun süreli bir kripto kışına" girildi.

Cointelegraph’ın derlediği, CoinGecko’nun raporunda kripto para piyasasının toplam değerinin ilk çeyrekte yüzde 20'den fazla düştüğünü ve bunun "2025 sonundaki düşüş eğiliminin küresel jeopolitik istikrarsızlıkla çakışması" sonucu yaşandığını söyledi.

Bu durum, spot hacme göre en büyük 10 merkezi borsanın martta sona eren çeyrekte işlem hacminde yüzde 39'luk düşüş kaydetmesine yol açtı. Hacim, 2025'in dördüncü çeyreğindeki 4,5 trilyon dolardan 2,7 trilyon dolara geriledi.

Kripto piyasası pozitif ivmeyi korumakta zorlandı

Bu düşüş, Bitcoin (BTC) altı ay önce 126.000 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra kripto piyasasının pozitif ivmeyi korumakta zorlandığı bir dönemde geldi. Daha geniş piyasa ise ekonomik yavaşlama korkuları ve şubatta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sonuçlarına ilişkin belirsizliğe tepki verdi.

CoinGecko'ya göre mart, 800 milyar dolarlık işlem hacmiyle "en zayıf ay" oldu ve bu seviye Kasım 2023'ten bu yana görülen en düşük düzey olarak kayda geçti.

CoinGecko, kripto piyasalarındaki daralmanın ABD Merkez Bankası başkanlığına Kevin Warsh'un aday gösterilmesiyle daha da kötüleştiğini ve bunun "ABD para politikasında potansiyel şahin bir değişime" işaret ettiğini söyledi.

Günlük işlem faaliyeti "önemli ölçüde düştü"

Ayrıca ilk çeyrek boyunca kripto piyasası genelindeki günlük işlem faaliyetinin "önemli ölçüde düştüğünü" ve ortalama günlük işlem hacminin 117,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ekledi. Bu, 2025'in dördüncü çeyreğine kıyasla yüzde 27'lik düşüş anlamına geliyor.

CoinGecko, en büyük 10 spot merkezi borsanın tamamında ilk çeyrekte hacimlerin düştüğünü söyledi. Eski adı Huobi olan HTX ise çeyreklik bazda yüzde 55 düşüşle 133,6 milyar dolara gerileyen hacmiyle "en büyük çöküşü" yaşayan borsa oldu.

CoinGecko, Bitcoin'in ilk çeyrekte yüzde 22 düştüğünü ve "NASDAQ ile S&P 500 gibi ABD hisse senedi endeksleri sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 4,8 düşerek 2022'den bu yana en kötü çeyreklik getirilerini kaydetmesine rağmen tüm varlıkların gerisinde kalmayı sürdürdüğünü" belirtti.