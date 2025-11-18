Kripto piyasasında 1,2 trilyon dolar kayboldu!

  1. Ekonomim
7 Ekim’den bu yana yaşanan düşüşlerle kripto piyasalarından 1,2 trilyon dolar silindi.

Kripto para piyasasında son altı haftada 1,2 trilyon dolarlık değer silindi.

CoinGecko verilerine göre, küresel kripto piyasasının toplam değeri bugün 3,15 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 7 Ekim’deki 4,379 trilyon dolarlık zirveden yüzde 25’lik düşüşe işaret ediyor.

Financial Times, bu sert satış dalgasının arkasında teknoloji hisselerinin yüksek değerlemelerine yönelik endişeler ve Fed’in faiz politikasının seyriyle ilgili belirsizliklerin olduğunu belirtti.

CoinGecko’nun takip ettiği 18 binden fazla kripto varlığın toplam piyasa değeri, 6 Ekim’deki zirveden bu yana yaklaşık 1,2 trilyon dolar eridi. Bu gelişme, yatırımcıların spekülatif varlıklardan uzaklaşarak daha temkinli pozisyonlar aldığını gösteriyor.

