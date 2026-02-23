Kripto piyasasında satış dalgası belirsizlikle arttı

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Başkan Trump’ın tarifelerinin büyük bölümünü iptal etmesinin ardından piyasalarda oluşan belirsizlik kripto varlıklara da yansıdı. Trump önce yüzde 10’luk küresel vergi açıklamış, hafta sonunda bunu yüzde 15’e yükseltmişti. IG analistleri, bu gelişmenin "ticaret politikası ve büyüme görünümünde yeni bir belirsizlik" yarattığını belirtti.

Bitcoin, gece 64.338 dolarla iki buçuk haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra düne göre yüzde 2,89 kayıpla 65.652,28 dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 3,4 gerileyerek 1.883 dolara indi.

Analistler, riskli varlıklara yönelik iştahın azalmasının kripto piyasasında satış baskısını artırdığını vurguluyor.

16 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar olan haftada, ABD'de Bitcoin spot ETF'lerinden 316 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, Ethereum spot ETF'lerinden de 123 milyon dolarlık net çıkış oldu. Solana spot ETF'leri ise 14,31 milyon dolarlık net giriş ve XRP spot ETF'leri 1,8446 milyon dolarlık net giriş kaydetti.