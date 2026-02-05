Kripto piyasasındaki düşüşün arkasında Epstein dosyaları mı var?

ABD’de gündemi sarsan Jeffrey Epstein olayında kişiye ait olduğu belirtilen e-postaların yayınlanmasıyla tartışmalar arttı.

Birçok siyasetçinin ve iş insanın yer aldığı ya da isminin geçtiği e-postalarda farklı iddialar bulunuyor. 2016 yılında kimliği açıklanmayan bazı Bitcoin kurucularıyla İslami finansa uygun dijital para birimleri üzerine görüşmeler yaptığı ve bu kişilerin söz konusu projelere “oldukça heyecanla” yaklaştığını ifade ettiği öne sürülüyor. Ancak bu iddialar Epstein’ın kendi beyanlarına dayanıyor ve bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Yahoo Finance’in aktardığı habere göre, Epstein’ın kişisel kayıtlarında, Birleşmiş Milletler İklim Haftası kapsamında düzenlenen bir etkinlikte, Larry Summers ve Peter Thiel gibi önemli isimlerle birlikte “Satoshi (Bitcoin)” ifadesiyle kaydedilmiş bir misafir yer alması dikkat çekiyor. Satoshi, Bitcoin’in gizemli kurucusu olarak görülüyor.

Bitcoin’de düşüş

Kripto yanlısı olduğunu her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Trump’ın seçilmesiyle Bitcoin’de başlayan yükseliş, Ekim 2025’te 126 bin doları aşarak zirveye ulaşmıştı. Sonrasında yaşanan bir yaklaşık aylık düşüşün ardından Aralık 2025 ve Ocak 2026’da yatay seyreden kripto varlık piyasasının hâkimi konumundaki Bitcoin, 28 Ocak’tan bu yana yaklaşık yüzde 22 oranında değer kaybetti.

Zamanlama tartışma yarattı

İddialara göre Bitcoin çekirdek yazılım geliştirme çalışmalarının yaklaşık yüzde 74,79’u, Epstein’ın fiilen finansör ve yönlendirici rol üstlenmesinden sonra gerçekleştirildi.

Aynı yıl Epstein’ın, paranın kaynağının sorunlu olduğunu bildikleri öne sürülen MIT çalışanlarına bağış yaptığı da belgelerde yer aldı. Kurum içi yazışmalarda Epstein’ın adının kayıtlardan çıkarıldığı ve çalışanların kendi aralarında ondan “Voldemort” olarak söz ettiği belirtildi.

Belgelerde Epstein’ın, Larry Summers ile Manhattan’daki malikanesinde Bitcoin’in geleceğini değerlendirdiği, Tether’in kurucu ortaklarından Brock Pierce’ı ise özel strateji toplantıları için ağırladığı da iddia ediliyor.

Ayrıca beş Bitcoin çekirdek geliştiricisinden üçünün en az 2015 yılından bu yana Epstein ile temas halinde olduğu öne sürülüyor. Bu durum, kripto ekosisteminde başka hangi isimlerin etkilenmiş olabileceği sorusunu da gündeme getiriyor.

Epstein ve Coinbase ilişkisi

Kayıtlar, Epstein’ın 2014 yılında MIT Media Lab Direktörü Joi Ito aracılığıyla Blockstream’e yaklaşık 500 bin dolarlık finansman sağladığını gösteriyor. Aynı yıl finansman sıkıntısı yaşayan Bitcoin Core geliştirme çalışmalarına da destek verdiği ve bu kapsamda Gavin Andresen’e katkı sunduğu belirtiliyor.

Belgelerde ayrıca Epstein’ın Coinbase’in erken dönem yatırımcıları arasında yer aldığına dair bilgiler bulunuyor. E-postalara göre Epstein, Aralık 2014’te IGO Company LLC üzerinden Coinbase’in Series C yatırım turuna, şirketin 400 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar yatırım yaptı.

Aynı belgeler, Coinbase kurucu ortaklarından Fred Ehrsam’ın yatırımın Epstein adına yapıldığını bildiğini ortaya koyuyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan bir e-postada Ehrsam’ın, Epstein ile görüşme talebinde bulunduğu görülüyor.

Söz konusu 3 milyon dolarlık yatırımın bugünkü değerinin katlanarak artmış olabileceği belirtilirken, Coinbase’in piyasa değerinin yaklaşık 51 milyar dolar seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor.

Michael Saylor bağlantısı

Ayrı e-posta kayıtlarında Michael Saylor’ın da Epstein çevresiyle dolaylı temas kurduğuna işaret ediliyor. Belgelerde, Saylor’ın 25 bin dolarlık bir bağış nedeniyle Epstein’ın sosyal çevresine dahil olduğuna değiniliyor.

Yazışmalar, Epstein’ın klasik bir yatırımcıdan ziyade iş dünyası, akademi ve kamu kurumları arasında finansal ve sosyal bağlantılar kuran bir aracı rol üstlendiğini gösteriyor. Bununla birlikte Saylor’ın Epstein ile ortak yatırım yaptığına veya kripto faaliyetlerini birlikte yürüttüğüne dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Kurumsal talep artarken bireysel ilgi zayıflıyor

Bitcoin, Şubat 2026’da 78 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bireysel yatırımcı ilgisinin zayıf kaldığı, yeni alıcı girişinin sınırlı olduğu ve fiyat momentumunun büyük ölçüde kurumsal yatırımcı akışlarıyla şekillendiği belirtiliyor. ABD’deki Bitcoin ETF’lerine 1,7 milyar dolarlık kurumsal giriş yaşanırken, dünya genelinde yaklaşık 106 milyon kişinin Bitcoin sahibi olduğu tahmin ediliyor.

Bu tablo, kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını artırdığı, bireysel yatırımcıların ise piyasaya mesafeli durduğu bir döneme işaret ediyor. Tarihsel veriler, bu dengenin genellikle yatırım heyecanından ziyade ekonomik ihtiyaçların artmasıyla değiştiğini gösteriyor.

Bundan sonra ne bekleniyor?

Uzmanlara göre yayımlanan belgeler fiyat oluşumundan çok şeffaflık açısından önem taşıyor. Kripto ekosistemindeki erken dönem finansman ilişkilerinin kapsamının, ilerleyen süreçte sansürsüz yeni belgelerin yayımlanmasıyla daha net ortaya çıkması bekleniyor.

Ayrıca kripto para borsalarının, giderek sıkılaşan düzenlemeler kapsamında geçmiş finansman ilişkilerine dair açıklamaları nasıl yöneteceği de yakından izlenecek. Kripto piyasalarının ilk dönemlerinde sermayenin farklı ve tartışmalı kaynaklardan gelebilmiş olması, şeffaflık ihtiyacını bugün hâlâ gündemde tutuyor.