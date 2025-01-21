Kripto üzerinde Trump etkisi yadsınamaz!

Coinbase CEO'su, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, Donald Trump'ın ABD başkanı olarak ikinci döneminin kriptoya çok fazla yatırım çekeceğini söyledi.

"Trump etkisi inkâr edilemez. Dünyanın en büyük GSYH'ye sahip ülkesinin liderinin inkâr edilemez bir şekilde ortaya çıkması ve ilk kripto başkanı olmak istediğini söylemesi" diyen Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Kongre'deki mevzuatın kripto para birimlerine çok sayıda yeni yatırım getireceğini söyledi ve bitcoin'in son zamanlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının büyük ölçüde Trump'ın göreve başlamasından kaynaklandığını ekledi.