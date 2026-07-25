Kripto varlık piyasasının öncü platformu kapanıyor

Platformun işletmecisi HDR Global Trading, perşembe günü yaptığı açıklamada BitMEX'in 23 Eylül'de TSİ 07.00'de faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Şirket, kararın "işletmenin ve daha geniş sektörün stratejik bir incelemesi" sonucunda alındığını belirtti.

BitMEX, kararın "üzülerek" alındığını ifade etti. Platformda yeni hesap kayıtları daha önce durdurulmuştu.

CNBC-e'nin haberine göre, kullanıcılara platformdan çıkış yapmaları için yaklaşık iki aylık süre tanındı. BitMEX'te işlemler 26 Ağustos'a kadar normal şekilde devam edecek. Bu tarihten itibaren yeni pozisyon açılması engellenecek ve yatırımcıların yalnızca mevcut pozisyonlarını azaltmasına izin verilecek.

Bu aşamanın ardından platform, piyasayı düzenli şekilde kapatmak amacıyla açık pozisyonları zorunlu olarak kapatacak. Kapanış tarihinde açık kalan tüm pozisyonlar ise otomatik olarak kapatılacak.

Hesap sahiplerine önemli uyarı

Şirket, faaliyetlerin sona ermesinin ardından da kullanıcıların hesaplarına giriş yaparak bakiyelerini çekebileceğini açıkladı. Ancak fonlarını hesaplarında açık bırakan kullanıcılardan aylık hesap ücreti alınacağı belirtildi.

Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed tarafından 2014 yılında kurulan BitMEX, kripto para türev piyasasında kullanılan işlem modellerinden birinin oluşmasına katkı sağladı.

Platform, Mayıs 2016'da 100 kata kadar kaldıraç sunan ve vade tarihi bulunmayan vadeli işlem sözleşmesi olarak tanımlanan sürekli takası, yani perpetual swap 1 piyasaya sürdü.

CryptoQuant verilerine göre kripto para piyasasındaki işlem hacmi 2025 yılında 61,7 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre 13,8 trilyon dolarlık artışa işaret etti.

BitMEX, siber saldırıların dokuz haneli kayıplara ulaştığı bir dönemde, 11 yılı aşkın süredir kullanıcı fonlarının siber saldırılara maruz kalmadığını belirtti.

Platformun sonraki dönemi ise hukuki süreçlerle geçti. BitMEX, 2024 yılında kara para aklamayı önleme kontrollerindeki eksiklikler nedeniyle Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulundu ve 100 milyon dolar para cezası ödedi.

Mart 2025'te ABD Başkanı Donald Trump, BitMEX'in kurucuları Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed'i affetti. Bu kararla birlikte borsayı yıllarca takip eden ceza davası sona erdi.

BitMEX, kapanış kararının ardından kullanıcılarına, "bizim izimizden giden birçok mükemmel platformda işlem yapmalarını" tavsiye etti.