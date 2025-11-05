Kripto varlıklar küresel baskı altında kaldı!

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin 98.930’a kadar geriledikten sonra yeni güne 101.950 dolar seviyesinde başlarken, Ethereum ise 3.061 seviyesini gördükten sonra 3.329 dolardan fiyatlandı. Kripto piyasasının büyüklüğü ise 3,38 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Son 24 saat hareketli geçti

CoinTR Araştırma Departmanı’na göre, risk iştahının hızla azaldığı küresel piyasalardaki sert satışların etkisiyle yeni güne zayıf bir başlangıç yapan kripto para piyasasında CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde 458 binden fazla yatırımcının pozisyonları kapandı.

Toplam pozisyon kapanması 1,89 milyar dolara ulaşırken, bunun 1,48 milyar dolarlık bölümü uzun (long) pozisyonlardan, yaklaşık 416 milyon dolarlık kısmı ise kısa (short) işlemlerden kaynaklandı.

Bitcoin’deki geri çekilme, teknoloji hisselerinde yaşanan sert değer kayıplarıyla paralel bir seyir izledi. Yapay zekâ odaklı hisselerdeki aşırı değerlemelere dair endişeler, küresel yatırımcı algısını zayıflattı. Wall Street’in önde gelen bankalarının üst düzey yöneticilerinden gelen “piyasalarda yakın bir düzeltme olabileceği” yönündeki uyarılar da satış baskısını artırdı. Kripto piyasasında son haftalarda görülen kırılgan tablo, Bitcoin’in ekim ayında yaşadığı düşüşün ardından hala kalıcı bir şekilde toparlanamadığını gösteriyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,38 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin, güne 101.950 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.329 dolardan işlem görürken, XRP 2,24 dolardan, Solana ise 157,57 dolardan fiyatlanıyordu. Dün Bitcoin ETF’lerinde toplam 578 milyon dolar, Ethereum ETF’lerinde ise 219 milyon dolar değerinde çıkış kaydedildi. Solana ETF’lerine 14,83 milyon dolarlık giriş gerçekleşirken, HBAR ETF 1,57 milyon dolar, LTC ETF ise 203 bin dolar giriş gördü.

“Bitcoin 100 bin doları kırarsa 72 bin dolara gerileyebilir”

Zincir üstü analiz şirketi CryptoQuant, Bitcoin’in 100 bin dolar seviyesini koruyamaması durumunda önümüzdeki bir ila iki ay içinde 72 bin dolara kadar düşebileceği uyarısında bulundu. CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, “Fiyat 100 bin dolar civarındaki desteği koruyamaz ve aşağı yönlü kırılım yaşarsa, bir ila iki ay içinde 72 bin dolar hedefi gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulundu. Bitcoin, salı günü öğleden sonra hazirandan bu yana ilk kez 101 bin doların altına gerileyerek 100.800 dolar seviyelerinde işlem gördü. Diğer önde gelen kripto paralar da değer kaybederken, GMCI 30 endeksi son bir günde yüzde 9’un üzerinde geriledi.

Moreno, düşüşün 10 Ekim’de yaşanan ve 20 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edildiği büyük likidasyon dalgasının ardından süregelen talep zayıflığından kaynaklandığını belirtti. “O tarihten bu yana spot talep daralmaya devam ediyor. ABD’de ETF çıkışları da bu tabloyu destekliyor” dedi. Piyasalardaki zayıf görünümün, FED’in bu yıl ek bir faiz indirimi yapmayabileceğine dair beklentiler, ticaret gerilimleri ve hisse senedi değerlemelerine ilişkin endişelerle daha da derinleştiği belirtiliyor.

Kanada, stablecoin düzenlemeleri için yasal çerçeve hazırlıyor

Kanada, 2025 federal bütçesi kapsamında fiat destekli stablecoin’leri düzenleyecek yasayı gündeme almaya hazırlanıyor. Salı günü yayımlanan 2025 bütçe belgesine göre, stablecoin ihraç eden kurumlar yeterli rezerv bulundurmak, geri ödeme politikaları oluşturmak ve risk yönetim çerçeveleri uygulamakla yükümlü olacak. Ayrıca kişisel ve finansal verilerin korunmasına yönelik ek tedbirler de zorunlu kılınacak.

Kanada Merkez Bankası, 2026–2027 mali yılından itibaren iki yıl boyunca 10 milyon dolarlık kaynak ayıracak. Bu fon, düzenlemenin sorunsuz uygulanmasını sağlamak için kullanılacak. Devam eden yıllarda oluşacak yaklaşık 5 milyon dolarlık yıllık maliyetin, Perakende Ödeme Faaliyetleri Yasası kapsamında düzenlenen stablecoin ihraççılarından tahsil edilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı henüz açıklanmasa da hükümet bunu ödemeleri modernize etme ve dijital işlemleri daha hızlı, ucuz ve güvenli hale getirme planının bir parçası olarak tanımlıyor.

Stablecoin piyasasının mevcut büyüklüğü 309,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ABD Hazine Bakanlığı, bu rakamın 2028’e kadar 2 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Western Union, SWIFT, MoneyGram ve Zelle gibi finansal devlerin stablecoin çözümlerini entegre etmeye başlaması da kurumsal benimsemenin hız kazandığını gösteriyor. Kanada’daki stablecoin girişimlerinden Tetra Digital, Shopify, Wealthsimple ve Kanada Ulusal Bankası’nın yatırımlarıyla 10 milyon dolar fon toplayarak Kanada dolarının dijital versiyonunu geliştirmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, Kanada Merkez Bankası’nın dijital para birimi (CBDC) planlarını Eylül 2024’te rafa kaldırmasının ardından geldi.

New York Belediye Başkanlığı seçimini Zohran Mamdani kazandı

Demokratik sosyalist aday Zohran Mamdani, eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu geride bırakarak New York Belediye Başkanlığı yarışını kazandı. Associated Press verilerine göre Mamdani oyların yüzde 50,6’sını, Cuomo ise yüzde 41,2’sini aldı. Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa ise yarışta daha geride kaldı.

Cuomo, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şehirde blok zinciri ve kripto yeniliklerini teşvik etmek amacıyla “baş inovasyon sorumlusu” unvanıyla yeni bir yönetim pozisyonu oluşturmayı planladığını duyurmuştu. Bu pozisyonun, kamuyla özel sektör arasındaki iş birliklerini güçlendirerek kentin yeni teknolojilere uyumunu artırmayı hedeflediği belirtilmişti. Web3 ve yapay zekâ protokolü Saga’nın kurucu ortağı ve CEO’su Rebecca Liao, Cuomo’yu “yerleşik düzenin temsilcisi bir Demokrat” olarak tanımladı. Liao, “Geleneksel Demokratlar teknoloji sektörüyle güçlü bir ilişkiye sahip ve bu alanı desteklemenin yollarını arıyorlar” ifadelerini kullandı.

Liao’ya göre Mamdani’nin seçmen tabanı açısından kripto para politikaları öncelikli bir konu değil. Cuomo, yaz aylarında yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde Mamdani’ye yenildikten sonra bağımsız aday olarak yarışa devam etmişti. Mevcut belediye başkanı Eric Adams, eylül ayında kampanya finansmanı sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. Adams, göreve geldiğinde ilk üç maaşını Bitcoin ile almış ve ekim ayında şehirde dijital varlıklar ve blok zinciri odaklı bir ofis kuran kararı imzalamıştı.

Bitcoin’de (BTC) öne çıkan teknik seviyeler neler?

CoinTR Araştırma Departmanı’na göre, Bitcoin, güne 101.950 dolar seviyesinden başladı. Fiyat, 102.000 dolar eşiğinin hemen altında dengelenmeye çalışırken piyasada zayıf eğilim sürüyor. Kısa vadede 101.500–101.000 aralığı ilk destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altında yapılacak kapanışlar, satışların 98.500–97.800 bandına doğru derinleşmesine neden olabilir. Yukarı yönlü tepkilerde ise 103.200 ve 104.000 seviyeleri ilk direnç alanları olarak izleniyor. BTC’nin 104.000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, kısa vadeli toparlanma işaretlerini güçlendirebilir. Ancak genel teknik tablo, fiyatın halen baskı altında olduğunu ve piyasanın zayıf momentumla hareket ettiğini gösteriyor.

Ethereum’da (ETH) teknik tablo sinyal veriyor

Ethereum, sabah saatlerinde 3.329 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, 3.300 dolar desteğini korumaya çalışsa da satış yönlü baskı sürüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 3.310 ve 3.280 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, bu bölgenin kırılması durumunda fiyatın 3.250–3.200 bandına kadar geri çekilme riski bulunuyor. Yukarı yönlü denemelerde ise 3.380 ve 3.430 seviyeleri ilk direnç olarak takip edilecek. ETH’nin 3.430 doların üzerine yerleşmesi, kısa vadeli görünümde toparlanma sinyali oluşturabilir. Ancak mevcut teknik tablo, 3.300 dolar altındaki kapanışların düşüş ivmesini artırabileceğine işaret ediyor.

Ripple (XRP) zayıf seyrini koruyor

Ripple (XRP), güne 2,24 dolar seviyesinden başladı. Fiyat, 2,25 doların altında yatay bir seyir izliyor. Kısa vadede 2,22 ve 2,19 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, bu seviyelerin altına sarkma halinde fiyatın 2,16–2,14 bandına doğru geri çekilme ihtimali artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,27 ve 2,30 seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izleniyor. XRP’nin 2,30 dolar üzerindeki kapanışları, kısa vadede 2,34–2,36 bandına doğru bir toparlanmayı destekleyebilir. Ancak genel görünüm, piyasanın halen temkinli bir eğilimde olduğunu ve zayıf seyrin korunduğunu gösteriyor.