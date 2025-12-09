Kripto varlıklarda artan risk dikkat çekti

Fitch Ratings, ABD bankalarının kripto para ve dijital varlık hizmetlerine hızlı girişinin ciddi riskler doğurabileceği uyarısında bulundu. Fitch, bu alandaki entegrasyonların ücret gelirlerini artırma, verimliliği yükseltme ve operasyonları modernleştirme potansiyeli taşısa da “itibar, likidite, operasyonel ve uyum” risklerini beraberinde getirdiğini belirtti.

Son aylarda JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo gibi büyük bankalar dijital varlık hizmetleri başlatırken, Fitch yüksek kripto maruziyetinin kredi notlarını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Risk profilleri yeniden değerlendirmeye yol açabilir

Fitch, stablecoin ihraçları, mevduat tokenizasyonu ve blokzincir teknolojisinin bankalara müşteri hizmetlerinde hız ve verimlilik sağlayabileceğini, ancak yoğun kripto faaliyetlerinin iş modelleri ve risk profillerini yeniden değerlendirmeye yol açabileceğini bildirdi.

Fitch, kripto varlıkların değer oynaklığı, sahiplerinin anonimliği ve kayıp veya hırsızlığa karşı korunma gibi sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Moody’s ile birlikte ajans, stablecoin piyasasının hızlı büyümesinin finansal istikrarı tehdit edebileceğini, ABD doları ve Hazine piyasalarında likiditeyi etkileyebileceğini belirtti.

Senatörlerle bankalar bir araya gelecek

Rapor, Bank of America CEO’su Brian Moynihan, Citigroup CEO’su Jane Fraser ve Wells Fargo CEO’su Charlie Scharf’ın bu hafta senatörlerle kripto piyasası düzenlemelerini görüşmek üzere bir araya geleceğini aktardı. Görüşmelerde bankaların stablecoinlere faiz ödenmesine karşı çıkışı, rekabet koşulları ve kripto paraların yasa dışı faaliyetlerde kullanımının önlenmesi konuları öne çıkacak.

Fitch, stablecoinlerin yaygınlaşmasının ABD finansal piyasalarında yeni istikrarsızlık kanalları yaratabileceği uyarısında bulundu.