Kripto paraya vergi getiren düzenleme geri çekildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması ile bedelli askerlik tutarının artırılmasını öngörenkanun teklifinin görüşmeleri için toplandı.

Teklifin görüşmelerine başlamadan önce muhalefet partileriyle iktidar arasında yapılan müzakere sonucunda, muhalefet partilerinin yoğun itirazlarının bulunduğu kanun teklifinin kripto varlıkların vergilendirilmesini öngören 1, 3, 4 ve 5'inci maddelerinin geri çekilmesine, 7'nci maddesinin revize edilmesinde uzlaşıldı. Kanun teklifinde yer alan tartışmalı maddeler, teklif metninden çıkarılırken, başka bir kanun teklifiyle yeniden gündeme getirilmesi değerlendirilecek.

Düzenleme ne getirecekti?

Söz konusu düzenlemede, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yapılan ve aracılık edilen kripto varlık satış ve transfer işlemlerinin 10 binde 3 oranda vergilendirilmesi öngörülüyordu.

