Kripto yatırımcısı Paradigm strateji değişikliğine gidiyor

Deniz Güldağ

Kripto para odaklı en büyük girişim sermayesi yatırımcılarından biri olan Paradigm, yatırım stratejisinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, yapay zeka, robotik ve diğer ileri teknoloji alanlarına yatırım yapacak yeni bir fon için 1,5 milyar dolara kadar kaynak toplamayı hedefliyor.

Şirkete yakın kaynaklardan birine göre, şirket yöneticileri, yalnızca kripto odaklı kalmanın piyasadaki cazip fırsatların kaçırılmasına sebep olacağını düşünüyor. Bu nedenle Paradigm yatırımlarını yapay zeka ve robotik gibi hızla büyüyen sektörleride da kapsıyacak şekilde genişletme kararı aldı. The Wall Street Journal’in haberinde yer verdiği aynı kaynak, özellikle yapay zeka araçlarının otonom olarak gerçekleştirdiği ödemeler ve işlemler söz konusu olduğunda, kripto para piyasaları ile yapay zeka arasında giderek artan bir örtüşme olduğuna dikkat çekti.

Paradigm’in yönettiği varlıklar 2024 yıl sonu itibarıyla 12,6 milyar doların üzerine çıktı. Şirket, özel kripto şirketlerine yatırım yapan halka açık bir fonun yanı sıra, 2024’te toplanan 850 milyon dolarlık ve 2021’de oluşturulan 2,5 milyar dolarlık iki girişim fonunu yönetiyor. Yeni oluşturulacak fonun, şirketin üçüncü büyük girişim sermayesi fonu olması planlanıyor.