Kriptoda dengeler değişiyor: Kurumsal yatırımcılar sahneye çıkıyor

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcılar dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Coinbase’in anketine göre, kurumsal yatırımcıların çoğu, 2026 yılında dijital varlıklara ayırdığı payı artırmayı planlıyor. 351 kurumsal yatırımcının yüzde 73’ü kripto yatırımlarını 2026’da artıracağını belirtirken, regülasyonlardaki netleşme, kurumsallara yönelik artan ürün çeşitliliği ve güçlenen piyasa altyapısı artışın temel nedenleri arasında yer alıyor.

Fiyatlarda yükseliş beklentisi

Yatırımcıların yüzde 74’ü gelecek 12 ayda kripto piyasalarında fiyatların yükselmesini öngörüyor. Diğer yandan katılımcıların yüzde 49’uysa son dönemdeki piyasalardaki oynaklığın risk yönetimi, likidite ve pozisyon alımlarında daha temkinli hareket etmelerine yol açtığını da belirtiyor.

Araştırmaya göre yatırımcıların yüzde 65’i, daha net düzenlemelerin yatırım artışında kritik rol oynadığını ifade ediyor. Ancak yüzde 66’lık kesim, regülasyon belirsizliğini hâlâ en büyük risklerden biri olarak görüyor.

Özellikle Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde daha açık düzenlemeler yatırımcı çekimini hızlandırırken, belirsizliğin sürdüğü ülkelerde büyüme sınırlı kalıyor. Bu durum, küresel kripto sermayesinin yönünü doğrudan etkiliyor.

Kripto yerine ETF ve ETP

Kurumsal yatırımcılar doğrudan kripto almak yerine daha güvenli ve regüle araçlara yöneliyor.

Katılımcıların üçte ikisi spot kripto ETF ve ETP ürünlerini kullanırken, yüzde 81’i regüle yatırım araçlarını tercih ediyor.

Saklama tarafında da güvenlik ön planda. Yatırımcıların yüzde 66’sı güvenli saklama ve yasal uyumu en önemli kriter olarak görürken, yüzde 61’i riski azaltmak için birden fazla saklama sağlayıcısıyla çalışıyor.

Varlık yöneticilerinin tokenizasyon ilgisi artıyor

Kripto piyasasının geleceğinde stablecoin ve tokenizasyon ön plana çıkıyor. Yatırımcıların yüzde 86’sı stablecoin’leri ödeme ve nakit yönetimi için kullanıyor ya da kullanmayı planlıyor.

Tokenizasyon tarafında ise ilgi hızla artıyor. Varlık yöneticilerinin ilgisi bir yılda yüzde 40’tan yüzde 64’e yükselirken, yatırımcı ilgisi yüzde 57’den yüzde 63’e çıktı. Bu alanın, işlem ve takas süreçlerinde köklü değişim yaratması bekleniyor.

Rapor, kripto piyasasında önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Bireysel yatırımcı odaklı spekülatif hareketlerin yerini, daha disiplinli ve kurumsal odaklı bir yapı alıyor.