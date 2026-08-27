Kriptoda tahvil rüzgarı: Bitcoin 80 bin dolar eşiğinde tutunabilecek mi?

Kripto para piyasasında uzun süredir beklenen yükseliş hareketinin geçtiğimiz haftadan bu yana güzel bir ivme yakaladığını belirten Helin Çelik, toplam piyasa büyüklüğünün 2 trilyon 170 milyar dolar seviyesinden 2 trilyon 630 milyar dolara tırmandığını ifade etti. Geçmişteki 4 trilyon doları aşan zirveler düşünüldüğünde bu toparlanmanın henüz tam anlamıyla yeterli olmadığını kaydeden Çelik, yükselişin arkasındaki temel motivasyonun ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı tahvil geri alım programı olduğunu dile getirdi. Çelik; programın iki katına çıkarılacağının duyurulmasıyla Spot Bitcoin ETF'lerine girişlerin hızlandığını, yatırımcıların pozisyonlarını artırdığını ve piyasada ciddi bir kısa pozisyon tasfiyesiyle short sıkışması yaşandığını aktardı.

Ancak ABD Hazine Bakanlığı'nın bu adımının 40 trilyon doların üzerinde borcu olan ve devasa faiz ödemeleri yapan ABD kamu maliyesini geçici bir süre rahatlatmayı hedefleyen yapay bir müdahale olduğunu savunan Çelik, piyasaların şimdilik bu yapaylıktan ziyade kısa vadeli rahatlamaya odaklandığını söyledi. Fed'in enflasyonu baskılama amacıyla Hazine'nin piyasaya likidite pompalayan tahvil adımlarının taban tabana çakıştığını vurgulayan uzman, bu durumun ileride piyasada yapısal bozulmalara yol açabileceğini ve bu yapay sürecin ilelebet sürmeyeceğini ifade etti.

Bitcoin ve Ethereum için kritik teknik seviyeler

Teknik grafikte Bitcoin’in düşen trendi yukarı yönlü kırmış olsa da fiyatlamanın şu anda aşırı alım bölgesinde bulunduğunu belirten Helin Çelik, yükselişin sağlıklı devam edebilmesi için Bitcoin'in 80.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamasının kritik olduğunu vurguladı. Haftalık bazda yapılan Fibonacci analizine göre bu eşiğin üzerinde kalındığı takdirde sonraki direnç seviyesinin 85.450 dolar olacağını söyleyen Çelik, bu direncin aşılması durumunda ise lider kripto para birimi için 90.000 dolara giden yeni bir yolculuğun başlayabileceğini ifade etti.

Ethereum tarafında ise fiyatların 2.500 dolar sınırının üzerinde kalıcılık sağlamak için gereken güçlü motivasyonu henüz bulamadığını kaydeden uzman, piyasanın mevcut sert yükselişi sindirmesi gerektiğini dile getirdi. Çelik, eğer Ethereum’da 2.500 doların üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleşirse, sırasıyla önce 2.700 dolar seviyesinin takip edileceğini ve ardından 3.000 dolarlık hedefe doğru hareketin hızlanacağını öngördüğünü aktardı.

Altcoinlerde konsolidasyon ve dominans baskısı

Kripto para piyasasındaki genel belirsizliklerin yatırımcıları lider varlıklara yönlendirerek dominans dengesini değiştirdiğini ifade eden Çelik, son bir ayda Bitcoin dominansında %1, Ethereum dominansında ise yine %1’lik bir artış yaşandığını belirtti. Bu verinin, piyasa hacmi zayıf olan altcoinlerden çıkan %2’lik sermayenin doğrudan Bitcoin ve Ethereum’a kaydığını gösterdiğini söyleyen uzman, dominans oranının %60 seviyesine yaklaştığı bu konjonktürde, altcoin piyasasında yukarı yönlü hareketlerin durulmasının ve konsolidasyon (yatay sindirme) aşamasına geçilmesinin son derece doğal bir süreç olduğunu vurguladı.

Bu durumun en net örneğinin XRP grafiğinde gözlemlendiğini dile getiren Çelik, yakın zamanda hızlı bir yükselişle 1.70 doları test eden XRP'nin, haftalık mumda geri çekilerek satıcılı bir seyre büründüğünü kaydetti. XRP yatırımcıları için 1.42 dolar seviyesinin en kritik destek noktası olduğunu belirten uzman, bu desteğin kırılması durumunda fiyatın 1.30 dolara kadar sarkma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Trump’ın yaptırım çıkışı ve kriptoda şeffaflık riski

Ekonomik gelişmelerin yanı sıra Donald Trump'ın kripto dünyasını doğrudan sarsan açıklamalarının küresel piyasalarda yeni bir çalkantı yarattığını belirten Çelik, Trump’ın İran ile ticari ilişki kuran diğer ülkelere yönelik sert ekonomik yaptırım ve abluka sinyali verdiğini aktardı. Trump'ın yaptırım listesine kripto paraları da dahil etmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Çelik; ABD'nin bu sınır ötesi transferleri izleyebildiğini beyan etmesinin ve işlem yapan diğer ülkeleri sorumlu tutarak yaptırım uygulayabileceğini açıklamasının, kripto paraların şeffaf yapısının gelecekte nasıl bir jeopolitik sınırlamaya dönüşebileceği sorusunu akıllara getirdiğini sözlerine ekledi.

Yatırımcılar için kar realizasyonu önerisi

Kripto piyasalarında tahvil rüzgarı sayesinde trendlerin yukarı yönlü kırılmış olmasına rağmen önümüzdeki sürecin yaptırım savaşları, makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarıyla şekilleneceğini belirten Helin Çelik, fiyatların teknik olarak aşırı alım bölgesinde seyretmesi nedeniyle düzeltme hareketlerinin olası olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda özellikle kısa vadeli yatırımcıların bir miktar kâr realizasyonu yaparak piyasayı izlemesinin ve dirençlerin aşılmasının ardından pozisyonlarını tekrar değerlendirmesinin en sağlıklı yaklaşım olacağını belirtti.