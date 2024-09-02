Kriptoda Trump endişesi: Çıkar çatışması yaratabilir

Eski başkan Donald Trump'ın ABD'yi “gezegenin kripto başkenti” haline getirme ve sektör dostu politikalar uygulama vaadinden en çok yaralanacak kişiler kendi ailesi. Trump'ın en büyük oğulları, World Liberty Financial adında yeni bir kripto para birimi girişimi başlatmaya hazırlanıyor. Bu girişim şimdiden babalarından büyük bir sosyal medya desteği alıyor. Gözlemciler ise Trump'ın gelecek yıl Beyaz Saray'a dönmesi halinde projenin bir çıkar çatışması yaratabileceğini söylüyor. Trump, son aylarda dijital varlık meraklılarından oy (ve kampanya parası) kazanmak amacıyla bir dizi kripto yanlısı politikayı yürürlüğe koyma sözü verdi. Şimdi de oğullarının yeni girişimi için yaptığı konuşmada bu vaatleri dile getiriyor.

Truth Social'ın ana şirketindeki hisse soru işareti yaratıyor

Eric Trump ve Donald Trump Jr'ın kripto girişiminin ayrıntıları henüz açıklanmamış olsa da, ikinci bir Trump yönetiminin sektörü destekleme yaklaşımından faydalanabilir. Hükümetin şeffaflığını savunan bir sivil toplum kuruluşu olan Common Cause'un medya ve demokrasi direktörü Ishan Mehta, “Kripto dostu politikalar vaat etmek ve ailenizin aynı işe girmesini sağlamak bence çıkar çatışmasıdır” dedi. Kripto, Trump'ın ilk yönetimi sırasında sahip olduğu şirketleri elden çıkarmamayı tercih etmesinin ardından yoğun bir incelemeye tabi tutulan Trump ailesinin işletmeleri etrafında ortaya çıkan en son etik kaygıydı. Kriptoya ek olarak Trump, sosyal medya hizmeti Truth Social'ın ana şirketindeki hissesiyle ne yapacağına dair yeni sorularla da karşı karşıya.

Belirsizliğini koruyor

Trump'ın oğullarının kripto girişiminin neye benzeyeceği belirsizliğini koruyor. Haftalardır, kısmen büyük bankaların kullanımına bir alternatif olarak konumlandırarak, bu girişimi başlatma planlarını anlatıyorlardı. Trump bu hafta X'te World Liberty'yi, temmuz ayında bir kripto konferansında yaptığı konuşmanın ses kaydıyla tanıttı; burada endüstri dostu planlar ortaya koydu ve “Biden-Harris yönetiminin kripto üzerindeki baskısını” sona erdirme sözü verdi. Her iki durumda da etik uzmanları ve gözlemciler, Trump'ın bu sonbaharda Beyaz Saray'ı tekrar kazanması halinde kripto işinin bir çıkar çatışması görüntüsü yaratabileceğini söylüyor. Santa Clara Üniversitesi Markkula Uygulamalı Etik Merkezi'nde devlet etiği direktörü olan John P. Pelissero, “Bu durum güçlü bir çıkar çatışması olasılığını ortaya koyuyor. Oğullarının gelecekteki işlerine fayda sağlaması için kriptoyu teşvik etmek amacıyla herhangi bir şey yapmak bir sorun" dedi.