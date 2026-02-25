  1. Ekonomim
Kriptoda Trump etkisi: Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Kripto para birimi Bitcoin, Trump'nin Kongre konuşması öncesinde yükseldi.

Kripto para piyasaları, haftanın erken saatlerinde yaşanan sert düşüşün ardından Asya işlemlerinde yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin'deki yükselişin ana nedeni ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de yaptığı ve ekonomik sicilini savunmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarındaki yükselişe paralel olarak gerçekleşti.

Bitcoin yüzde 4 oranında primle 65 bin 587 dolara yükseldi.

