Kriptodaki çöküş Trump’ın servetini 400 milyon dolar eritti

ABD Başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social’ın çatışirketi Trump Media & Technology Group (TMTG), kripto para piyasasındaki çöküşle büyük bir değer kaybı yaşadı. Şirket, Bitcoin’deki değer kaybına paralel 400 milyon dolardan fazla zarara uğradı.

TMTG’nin son finansal raporuna göre şirketin kasasında eylül ayı sonunda 11 bin 542’den fazla Bitcoin vardı.

Yaz dönemindeki fiyatlamalarla toplam değeri yaklaşık 1,37 milyar dolar olan bu varlıklar, piyasadaki son düşüşle birlikte 950 milyon doların biraz üzerine kadar gerileyerek yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Bitcoin zirveden sert düştü

Kripto para piyasasının hâkimi Bitcoin, son günlerde sert satışlarla düştü. BTC, cuma günü 82 bin 70 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ekim ayında 126 bin 198 doları görerek tüm zamanların zirvesine ulaşan Bitcoin, şu an itibarıyla zirvenin yüzde 33,6 altında bulunuyor.

TMTG hisseleri dibe vurdu

Kripto çöküşünden etkilenen TMTG’nin borsada işlem gören hisseleri de sert değer kaybetti. Şirketin hisseleri bu hafta 10 dolar seviyesine kadar düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Hisse fiyatı yıl başından bu yana yüzde 70, ekim sonundan bu yana ise yüzde 35 değer kaybetti.

Mart 2024’te halka arz sonrası 10 milyar dolar üzerinde değerlemeye ulaşan şirketin piyasa değeri bugün 2,9 milyar dolara geriledi.

Hazine stratejisi ters tepti

Truth Social’ın yanı sıra finans ve ticaret alanında da faaliyet gösteren TMTG, geçtiğimiz yıl “Bitcoin Hazinesi” adını verdiği agresif bir yatırım stratejisi başlatmıştı. CEO Devin Nunes, temmuz ayında şirketin 2 milyar dolarlık Bitcoin aldığını doğrulayarak bunun finansal özgürlük sağladığını ifade etmişti.

Şirketin Bitcoin varlıklarının yaklaşık 500 milyon dolarlık kısmı, dönüştürülebilir tahviller için teminat olarak gösteriliyor. TMTG, eylül sonunda açıkladığı sonuçlarda, kripto piyasasındaki sert düşüşler başlamadan önce bile 54,8 milyon dolar net zarar bildirmişti.

Diğer varlıkları da eridi

Şirket ayrıca yaklaşık 146 milyon dolarlık Cronos (CRO) varlığına sahip olduğunu açıklamıştı. Ancak Cronos’un değeri de eylül sonundan bu yana neredeyse yarı yarıya düşerek TMTG’nin kayıplarını daha da derinleştirdi.