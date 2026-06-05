Kriptoya karşı Wall Street hamlesi

ABD’nin en büyük bankalarının kripto ekosisteminin yükselişine karşı tokenleştirilmiş mevduat temelli yeni bir ödeme ağı kurmaya hazırlandığı bildirildi. JPMorgan, Citigroup, Bank of America ve Wells Fargo gibi devlerin yer aldığı girişim, blokzincir tabanlı anlık mutabakat sistemiyle geleneksel bankacılık altyapısını entegre etmeyi hedefliyor.

Proje, bankaların ortak sahip olduğu The Clearing House tarafından yürütülecek ve 2027’nin ilk yarısında devreye alınması planlanıyor. Sistem, tokenleştirilmiş mevduatlar üzerinden 7/24 anlık transfer ve gerçek zamanlı mutabakat imkânı sağlayarak mevcut ödeme altyapısına alternatif oluşturacak.

Yeni ağın ABD’deki tüm bankalara açık olacağı, dış bir teknoloji sağlayıcısı tarafından geliştirilecek blokzincir altyapısı üzerine inşa edileceği belirtiliyor. Henüz tedarikçi seçilmezken, bazı bankaların projeyi “The Bridge”, bazılarının ise “The Chain” olarak adlandırdığı ifade ediliyor.

Tokenleştirilmiş mevduat modeli, bankacılık sistemindeki paranın blokzincir üzerinde dijital temsiline dayanıyor ve mevcut düzenleyici çerçeve içinde kalmayı amaçlıyor. Bankalar bu yapının, özellikle stablecoin kullanımının artmasıyla mevduat çıkışını engelleyebilecek bir alternatif olabileceğini değerlendiriyor.

İlk aşamada sistemin çok uluslu şirketler ve büyük kurumsal müşteriler tarafından kullanılması bekleniyor. Programlanabilir nakit yönetimi, gerçek zamanlı likidite kontrolü ve sınır ötesi ödemelerin hızlandırılması gibi kullanım alanları öne çıkıyor.

JPMorgan Chase daha önce kendi özel blokzincir altyapısı üzerinde JPM Coin adlı tokenleştirilmiş mevduat sistemini devreye almış, ayrıca Coinbase bağlantılı Base ağı üzerinde kurumsal müşterilere yönelik yeni dijital ödeme çözümleri geliştirmişti. Sektördeki diğer büyük bankalar ise geçmişte ortak stablecoin çıkarma seçeneğini değerlendirmiş, ancak düzenleyici belirsizlikler nedeniyle ilerleme kaydedememişti.

Wall Street genelinde hisse senetleri, tahviller ve fonların blokzincir üzerinde tokenleştirilmesi eğilimi hız kazanırken, büyük borsalar ve varlık yöneticileri de dijital menkul kıymet platformları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Citigroup yöneticileri ise yeni ağın bankaların küresel finans sistemindeki rolünü güçlendireceğini değerlendiriyor.