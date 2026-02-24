Küresel riskten kaçış kriptoyu vurdu: Bitcoin’de sert düşüş

Bitcoin yatırımcıları, artan gümrük tarifesi gerilimleri ve genişleyen jeopolitik risklerle boğuşurken, güne başlarken ilk işlemlerde yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 63 bin dolar seviyesinin altına indi.

En büyük hacme sahip kripto para, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma baskısı altında 62.964 dolar seviyesine kadar geriledi.

Invesco Japonya hariç Asya Pasifik müşteri yatırım çözümleri başkanı Christopher Hamilton, Bitcoin'deki aşağı yönlü hareketin kripto paraya özgü bir şoktan ziyade, klasik bir risk duyarlılığı sıfırlaması gibi göründüğünü belirtti. Hamilton, yaşanan düşüşün yapısal bir çıkıştan daha çok taktiksel bir risk azaltma yansıması olduğunu da sözlerine ekledi.