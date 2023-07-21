Kuveyt, kripto para işlemlerini yasakladı

Kuveyt Sermaye Piyasası Kurumu (CMA), kripto para işlemleri ve ticaretine ilişkin bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede ödeme, yatırım ve madencilik dahil olmak üzere tüm kripto para birimlerini kapsayan başlıca kullanım durumları ve işlemlere ilişkin mutlak yasaklama taahhüdü yer aldı.

Ek olarak genelgede, yerel düzenleyicilerin şirketlere kripto lisansı vermesi engellendi. Yasakların yanı sıra CMA, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve kripto varlıklarla ilgili risklerin bilincinde olmaları tavsiyesinde bulundu.

Yasakların ardından aynı zamanda bir farkındalık kampanyası başlatılacağı bildirildi. Kampanya kapsamında yatırımcılar, kripto paralara karşı uyarılacak.