  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Mahkum edilmişti! Trump, Binance kurucusunu affetti
Takip Et

Mahkum edilmişti! Trump, Binance kurucusunu affetti

ABD Başkanı Donald Trump, kripto borsası Binance’in mahkum edilen kurucusu Changpeng Zhao’yu, affetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mahkum edilmişti! Trump, Binance kurucusunu affetti
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’in mahkum edilen kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao’ya af çıkardı.

Kararın, Zhao’nun Trump ailesinin kurduğu kripto şirketini desteklemek için yürüttüğü aylar süren çabaların ardından geldiği bildirildi.

Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, başkanlık affını çarşamba günü imzaladı. Aynı kaynaklar, Trump’ın son dönemde danışmanlarına Zhao ve benzeri davalarda “siyasi zulüm” iddialarına sempati duyduğunu ifade ettiğini aktardı.

Changpeng Zhao, daha önce ABD’de kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edilmişti. Binance, küresel çapta en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.

Kripto Para
Bitcoin sert satışların ardından toparlanmaya çalışıyor
Bitcoin sert satışların ardından toparlanmaya çalışıyor
Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü
Bitcoin, ABD-Çin görüşmesindeki karışık sinyallerle düştü
BlackRock, büyük Bitcoin yatırımcılarının servetlerini Wall Street’e taşıyor!
BlackRock, büyük Bitcoin yatırımcılarının servetlerini Wall Street’e taşıyor!
Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli: Piyasa ne bekliyor?
Bitcoin, ABD enflasyon verisi öncesi temkinli: Piyasa ne bekliyor?
Bitcoin, risk iştahındaki iyileşme ile yükseldi
Bitcoin, risk iştahındaki iyileşme ile yükseldi
MrBeast'ten yeni hamle: Kripto para girişimi kuruyor
MrBeast'ten yeni hamle: Kripto para girişimi kuruyor