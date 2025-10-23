Mahkum edilmişti! Trump, Binance kurucusunu affetti

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para borsası Binance’in mahkum edilen kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao’ya af çıkardı.

Kararın, Zhao’nun Trump ailesinin kurduğu kripto şirketini desteklemek için yürüttüğü aylar süren çabaların ardından geldiği bildirildi.

Wall Street Journal'ın kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, başkanlık affını çarşamba günü imzaladı. Aynı kaynaklar, Trump’ın son dönemde danışmanlarına Zhao ve benzeri davalarda “siyasi zulüm” iddialarına sempati duyduğunu ifade ettiğini aktardı.

Changpeng Zhao, daha önce ABD’de kara para aklama yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum edilmişti. Binance, küresel çapta en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor.