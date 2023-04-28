Mastercard odağını kripto paralara çevirdi

Mastercard'ın kripto para birimi ödeme kartı programı, sektör düzenleyicileri tarafından yakından izlenirken, şirketin kripto ve blockchain başkanı Raj Dhamodharan, kripto para firmalarıyla daha fazla ortaklık arayışıyla programı genişleteceklerini açıkladı.

Binance, Nexo ve Gemini gibi kripto borsalarıyla işbirliği yaparak bazı ülkelerde kripto bağlantılı ödeme kartları sunan Mastercard, kullanıcıların borsadaki kripto varlıklarını finanse ederek geleneksel para birimleriyle ödeme yapmalarına olanak sağlıyor.

Dhamodharan, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Dünya çapında kripto kart programları sunan düzinelerce ortağımız var ve bunlar genişlemeye devam ediyor. Kriptoya güvenli bir şekilde erişim sağlamak da değer teklifimizin bir parçası ve bunu yapmaya devam ediyoruz" dedi.