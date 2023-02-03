Membrane Finance, EUROe'yi piyasaya sürdü

Finlandiya merkezli Membrane Finance, bu hafta euro ile birebir oranında desteklenen sabit kripto varlığı piyasa sürdüğünü duyurdu.

Finlandiya Mali Denetleme Kurumu tarafından verilen bir faaliyet lisansıda alan EUROe bu özelliğiyle Avrupa Birliği içersinde düzenlenmiş ilk resmi sabit kripto varlık olma özelliğini taşıyor.

Membrane Finance, konuyla ilgili yaptığı açıklamada euro destekli kripto varlığı, geleneksel finans sistemindeki yüksek maliyetlerin neredeyse sıfıra düşürülmesi ve ödemelerin gecikmesiz yapılması konusunda bir dönüm noktası olarak tanımladı.

"Gerçekten regüle edilmiş Euro tabanlı bir stablecoini piyasaya sürmek hem bizim için hem de Avrupa kripto para piyasası ve topluluğu için büyük bir haber" değerlendirmesinde bulunan Membrane Finance'in CEO'su ve Kurucu Ortağı Juha Viitala, EUROe ile Avrupa vatandaşlarının merkezsiz finansı benimsemelerine yardım etmeyi amaçladıklarını söyledi.

EUROe, başlangıçta Ethereum tabanlı bir varlık olarak piyasaya çıkacak. Önümüzdeki dönemlerde ise kripto varlığı diğer katman-1 Blockchain ağlarında da faaliyet geçmesi hedefleniyor.